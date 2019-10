Leao Butrón: "Los árbitros deben olvidarse de las camisetas y cobrar lo que se debe"

El arbitraje sigue siendo tema de análisis y Leao Butrón es uno de los últimos en pronunciarse al respecto. El arquero de Alianza Lima pidió a los de negro no cometer tantas equivocaciones pero reconoció, que los errores a veces los han favorecido y otras veces perjudicado.

"Como siempre hay árbitros buenos, pero también hay que reconocer que los errores a veces nos han favorecido y otras veces perjudicado. Quizás la voz de protesta es porque más favorecido se ha visto otro equipo en la recta final. Yo quiero creer que no es a propósito", afirmó el arquero en 'Las Voces del Fútbol'.

"Creo que los árbitros por intentar demostrar que no quieren apoyar al equipo grande, lo perjudican, por ejemplo en la jugada de Kevin Quevedo. Los árbitros deberían olvidar las camisetas y cobrar lo que se debe", señaló Leao Butrón.

El arquero de Alianza Lima dijo que los errores siempre van a existir, pero en los últimos errores el beneficiado ha sido Universitario de Deportes.

"Eso no quita el buen papel que están haciendo ellos y eso debe estar claro. Creo que son errores casuales. A veces te perjudican y otras van a tu favor, el problema está cuando siempre van a tu favor, eso ya no está bien", dijo.

Leao Butrón contó que le ha costado un poco volver a ser titular pero que poco a poco va dando lo mejor que tiene: "En el arco cuando no tienes continuidad siempre es complicado, pero con el correr de los minutos vas sintiéndote mejor. Día a día trato de sacarle provecho a los entrenamientos, siempre hay nervios, más aún cuando no atajas seguido, pero espero seguir haciéndolo bien cuando me toque".



