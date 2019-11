Leao Butrón podría volver al arco de Alianza Lima, este fin de semana, para el enfrentamiento de los blanquiazules con Binacional, en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

El experimentado guardameta espera dar una de sus mejores actuaciones este domingo y colaborar con el elenco dirigido por Pablo Bengoechea para que mantenga el primer lugar del certamen. Además, aseguró que le gustaría retirarse después de otorgarle una nueva estrella al equipo del cual es hincha.

“Siempre me pregunta ¿cuándo me retiro? La verdad, será cuando llegue el momento. Pero, es un tema que lo pienso en cada momento. Siempre dije que quiero sumarle un título más a mi carrera con Alianza Lima, espero sea este año. Posiblemente, me retire el próximo año”, sostuvo Leao Butrón en diálogo con Depor.

Sobre la complicada misión de los íntimos contra el ‘Poderoso del sur’, el portero es consciente de que es una de las plazas más complicadas para sumar puntos, pero confía plenamente en que el cuadro blanquiazul será capaz de conseguirlo.

“Todos los partidos son complicados, pero Juliaca es un poco más por su altura. Pero igual, ya demostramos que cuando nos proponemos podemos conseguir buenos resultados como pasó en Arequipa”, agregó.

Alianza Lima necesita los tres puntos para asegurar el primer lugar en el torneo, pues Universitario de Deportes aguarda su caída para arrebatarle la cima del certamen. Por su parte, Binacional se alista para hacer respetar su condición de local. El partido por la fecha 15 del Clausura está programado para este domingo a las 3:15 p.m. en el estadio Guillermo Briceño de Juliaca.

Selección Peruana: Pedro Gallese habló sobre amistoso con Colombia.

