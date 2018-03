Leao Butrón es un futbolista de una y mil batallas. En sus 41 años ha pasado de todo, pero su nivel no ha decaído. Las facturas de tantas temporadas bajo los 3 palos lo persiguen, pero él igual sigue. Con todo, incluso con ese dedo 'flexible' que ya ni controla.

El portero de Alianza Lima mostró su dedo meñique, el cual se puede doblar hacia atrás sin ninguna clase de problema. Leao Butrón ya no siente dolor al hacer el movimiento.

Alianza Lima se enfrentará Unión Huaral en la 'Tarde Naranja'



"El dedo ya quedó así para siempre, es gracioso porque en el auto cuando quiero poner intermitente, pongo parabrisas (risas). Pocas veces se me ha salido, pero ya lo sé poner. La capsula ya está rota, pero no hay dolor ya", dijo Butrón en GolPerú.

"Sucedió entrenando con la selección en el año 2004, estábamos entrenando, volé hacia el lado izquierdo y se me quedó el dedo en el grass. Ahí si me dolía, pero después pasó el tiempo y me acostumbre", agregó.

Alianza Lima: Leao Butrón contó la historia de su dedo 'flexible'. (GolPerú)

Hansell Riojas piensa en regresar al fútbol peruano



Leao Butrón por ahora se recupera de un desgarro y tiene para 25 días de descanso antes de regresar a la acción con Alianza Lima. Aunque el portero se esfuerza para acortar su recuperación.

Alianza Lima chocará con UTC, en la próxima fecha. (Video: Alianza Lima / Foto: USI)

NO DEJES DE LEER

►Alianza Lima vs. Unión Huaral: el once íntimo para la 'Tarde Naranja' [FOTOS]



►Alejandro Duarte reveló las razones por las que no fichó por Alianza Lima esta temporada

► Alejandro Hohberg cumplió el sueño de un 'campeón' [FOTO]