Leao Butrón: "En diciembre de 2020 me veo dando la vuelta y colgando los guantes oficialmente"

En la cancha, Leao Butrón le puede dar clases de cómo pararse bajo los tres palos a cualquiera. Es un buen ‘profe’. De hecho, su mejor alumno y gran amigo –él mismo lo dice– Pedro Gallese lo viene dejando bien parado. Pero fuera de la cancha el arquero de Alianza Lima tiene una faceta distinta: le da duro a los libros. A la par de su carrera como futbolista, se preparó para cuando se apaguen las luces del estadio y tenga que afrontar un nuevo camino.

Leao, ¿sientes que comenzaste a jugar los descuentos en el fútbol?

No voy a negarlo, después de la operación que sufrí a la rodilla comencé a pensarlo. No es una decisión fácil. Pero también me motiva el hecho de haber vuelto a jugar y hacerlo en buen nivel.



A todo futbolista le cuesta tomar esa decisión. ¿Cómo lo afrontaste?

Muy bien. Volví a jugar después de cinco meses y me siento muy bien. Iré paso a paso. Me gustaría jugar un año más y listo. Hoy te puedo asegurar que el 2020 será mí último año. Ya me voy preparando para cuando llegue el momento.



¿Y después que viene? ¿Seguirás ligado al fútbol?

En el 2011 sufrí una operación a la muñeca y estuve fuera de las canchas ocho meses. Me pregunté ¿y ahora qué hago? Comencé a estudiar. Seguí la carrera de Administración de Negocios Internacionales y de ahí no paré.



Leao Butrón lleva 2016 partido con la camiseta de Alianza Lima.

¿Es difícil para un futbolista estudiar y jugar al mismo tiempo?

Todo está en uno. El 2016 acabé mi primera carrera. Luego, estudié administración deportiva, hice un máster en gestión deportiva, un máster en negocios y administración de fútbol, un diplomado en gestión deportiva y ahora sigo un curso más.



¿Y cuántas veces jalaste un curso?

Ahhh, me olvidaba, también hice el curso de técnico en Arequipa y de inglés completo. Y nunca me jalaron. Soy un alumno aplicado.



¿Alguna vez algún ‘profe’ te pidió un autográfo o una camiseta para aprobarte?

(Risas). Nunca. Lo más raro que me pasó fue en el 2011. Me iba con la ‘sele’ a la Copa América y un profesor me puso cero en su curso porque no di el examen final. Como tenía buenas notas aprobé con 13 y pasé.



¿Algún chico de Alianza Lima te sigue los pasos? Lo digo por el tema de estudios...

Siempre converso con ellos y les digo que se pueden hacer ambas cosas a la vez. Siempre es bueno tener un respaldo profesional porque el fútbol no dura toda la vida y hay que estar preparado.



Leao Butrón fue arquero de la Selección Peruana.

Volviendo al fútbol, ¿por qué nunca te fuiste al extranjero?

En el 2008 estuve muy cerca de ir al Burnley de Inglaterra y el 2013 al Necaxa. Tenía todo cerrado, pero no se hizo. Me llamaron de Boca y San Martín de Argentina. También pude al Lech Poznan de Polonia. La última vez me llamaron del Deportivo Calí, pero me quede en Perú.

¿Qué es lo que no te dejó hacer el fútbol?

El fútbol es una profesión muy linda. Como cualquiera te quita cosas valiosas. Nos perdemos aniversarios, cumpleaños, feriados, los fines de semana en familia. Pero todo se compensa por hacer lo que te gusta y en el equipo del cual eres hincha.



¿Te ves atajando el sábado ante UTC en Cajamarca?

No lo sé. Es una decisión del técnico. Lo único en que me preocupo es en seguir atajando en buen nivel para cuando me requieran. Me siento contento por haber hecho un buen trabajo ante ‘Muni’ y Ayacucho.



¿Cuál es tu consejo para los chicos que recién se inician?

Que el fútbol y los estudios van de la mano. Hay que cambiar el ‘chip’. Hay que seguir creciendo en todo orden y, con estudios, su carrera será mucho mejor.

Leao Butrón y Pedro Gallese comparten una gran amistad.

“Pedro es como mi hijo”



“Pedro siempre fue un chico que miraba y aprendía en la San Martín. Ahora que lo veo en el arco de la selección me doy cuenta de que fue un buen alumno porque aprendió de todo. Es como mi hijo. Sin duda ese remate de Richarlison fue muy complicado y estuvo atento a sus movimientos. Es un arquero sobrio, siempre está bien ubicado. Me alegra mucho ver su crecimiento. Es el ‘1’ de Perú y lo sabe. Supo recuperarse de lo vivido en la Copa América y demostró que está muy fuerte mentalmente. Eso es bueno. Está claro que aprendió muy bien todo lo que vio”.

Piloto de Jefferson



“Recuerdo que regresaba con mi esposa de Miami, se me acerca la tripulante de cabina y me invita a la cabina del piloto que quería saludarme. Resultó ser mi amigo y, como sabía que mi sueño era ser piloto, me invitó a pilotear el avión. “Aquí vas a despegar”, me dijo. Despegué de Miami y me quede en cabina. En ese vuelo, Jefferson Farfán venía en primera clase. Lo invitamos a cabina y vinimos conversando con el piloto. Para aterrizar volvió a su sitio y yo a mi posición de piloto e hice aterrizar el avión. Fue una linda experiencia”.

Consejero de ‘Quevegol’



“Kevin es un chico muy noble. Siempre conversamos y no ha cambiado su personalidad. Tiene un gran futuro. Lo único que le dije es que ahora se le acercará mucha gente para ofrecerle todo, porque ven en él una oportunidad de ganar dinero. Está atravesando un buen momento y seguro dentro de poco se irá. Es un chico que sabe escuchar y seguro aprovechará las recomendaciones”.