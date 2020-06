Mucho se ha hablado en los últimos años de la posibilidad de volver a ver a Claudio Pizarro en el fútbol peruano, específicamente vistiendo la camiseta de Alianza Lima. El momento de que eso suceda estaría cerca ya que el ‘Bombardero’ está a punto de terminar su aventura en Alemania después de forjar una exitosa carrera por más de 20 años en el viejo continente.

Al respecto, el golero y referente de Alianza Lima, Leao Butrón, aseguró, en conversación con ‘Full Deporte por Depor', que existe cierto interés de parte de los dirigentes del club en que el delantero vuelva pronto, sin embargo, dijo que aún no hay nada concreto.

“Hay interés de Alianza Lima en que venga Claudio Pizarro. Hace muchos años me dijo que estaba cómodo allá y yo entendí que sería complicado estar un tiempo aquí. Quiero pensar que serían dos o tres meses y jugando en Lima, sería interesante. Ojalá no descienda pero si eso sucede, no va a cambiar la carrera que tiene Claudio”, señaló el portero blanquiazul.

Finalmente, el jugador se atrevió a enviarle un mensaje a su viejo amigo y dijo: “Yo le consejaría que venga”.

“Un estadio vacío no es lo adecuado”: Werder Bremen sobre la despedida de Claudio Pizarro

El adiós de Claudio Pizarro del fútbol profesional está confirmado. Lo que no se sabe aún es si el duelo entre Werder Bremen y Colonia, de este sábado, marcará la despedida del peruano. Y es que el equipo alemán sueña con alcanzar el boleto para jugar por la permanencia contra un conjunto de la Segunda División.

En ese sentido, el director deportivo de Werder Bremen, Frank Baumann, explicó en conferencia de prensa que no se llevará a cabo una despedida a Claudio Pizarro en el choque contra Colonia, considerando también las circunstancias por la pandemia del coronavirus.

“No haremos ninguna despedida de jugadores mañana porque no está claro si será nuestro último partido o no. Además, un estadio vacío no es adecuado para algo así. Queremos darle a Claudio Pizarro la despedida que se merece”, comentó el exfutbolista del Bremen.

VIDEO RECOMENDADO

Ejercicios en casa: rutina intensa de cardio para bajar de peso