Alianza Lima: Leao Butrón le respondió a quienes dicen que elige sus partidos

Alianza Lima visitará a Ayacucho FC este sábado por la segunda fecha del Torneo de Verano y Pablo Bengoechea descartó la presencia de Leao Butrón en el arco: "Él no será tomado en cuenta en ciudades de altura para las primeras fechas", dijo.

A raíz de las declaraciones del técnico uruguayo, los hinchas blanquiazules comenzaron con una ola de criticas en las redes sociales, asegurando que el portero de 40 años elige qué partidos jugar. Butrón no se quedó callado y respondió.

"Mucha gente está comentando, sobre todo por las redes, como si yo decidiera jugar o no un partido y eso me parece muy irresponsable y tonto. Porque, cómo un jugador va a decidir cuándo juega y cuándo no. Yo tengo que estar preparado para cuando me toque y punto", comentó el capitán de Alianza Lima.

Leao Butrón, agregó: "Yo estoy a disposición del técnico y del cuerpo técnico. Así como yo y todos los jugadores, vamos a respetar sus decisiones, porque así respetándolas fue como se obtuvo el campeonato el año pasado. Yo simplemente me preparo para estar en buen nivel".

Tal como adelantó Bengoechea, Butrón no viajará con Alianza Lima a Ayacucho. En su lugar, arrancará como titular Daniel Prieto, que la temporada pasada jugó 13 partidos, varios de ellos en ciudades de altura.

