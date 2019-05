Leao Butrón: “Pienso que hice todo los méritos para jugar el Mundial”

A comparación de la temporada pasada, este 2019 Leao Butrón no tuvo continuidad en el arco de Alianza Lima. Con la llegada de Pedro Gallese y con su operación debido a una lesión que lo alejó de las canchas, el arquero íntimo volvió a reconocer la buena relación que mantiene con el portero de la Selección Peruana.

“No ha sido difícil no jugar porque ha estado Piero (Pedro Gallese), que es un gran amigo mío y que creo que le va a ir muy bien. Creo que terminará dejando huella en Alianza. Yo le dije a él que cuando le toque tapar, yo lo iba a apoyar.", confesó el arquero.

"Respeto la decisión de la administración de que venga. Hay gente que se la agarra con él, Cartagena o Rinaldo por ser o haber sido de Selección Peruana, pero dentro del camerino creemos que todos tienen responsabilidad." añadió Leao Butrón a ESPN FC.

También habló sobre lo que le hubiese gustado hacer antes de pensar en retirarse del fútbol y de las metas que tuvo alguna vez para su vida profesional. Sin embargo, por cosas del destino no pudo llegar a concretar, incluso no haber tenido la oportunidad de participar en el Mundial.

"Siento que me faltaron dos cosas en el fútbol. Una es jugar afuera, ya que se me cayeron dos o tres opciones muy cercanas, como en el 2009 a Necaxa de México, donde tengo que agradecerle a Juan Reynoso. Otro fue para el Recreativo de Huelva y a Inglaterra, a un equipo de segunda división. La segunda cosa que me faltó fue el Mundial. Pienso que hice los méritos y el trabajo, no pude hacer más para estar ahí. Igual respeto las decisiones como siempre lo he hecho.", reveló Leao Butrón.

