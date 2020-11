Comienza a voltearse la página en los últimos días. Alianza Lima necesita sacudirse rápido del mal momento que vivió de la mano de Mario Salas para empezar a escribir nuevas páginas de cara a lo que resta en el campeonato. Los íntimos cortaron la mala racha de seis partidos sin poder ganar ante Melgar (4-0) y se ilusionan con continuar por la senda del triunfo. Para ello, Leao Butrón, referente del equipo blanquiazul, conversó con RPP y explicó cómo se encuentra el plantel ante la tormenta que vivió en los últimos días.

“Son muchas cosas que pueden influir en lo que ha sucedido en Alianza Lima, pero un gran porcentaje fue por los jugadores. No hemos estado en el mejor nivel. No tuvimos un rendimiento parejo. Salvo Ballón, a los demás nos ha costado bastante. Tuvimos dos cambios de entrenadores, esto puede suceder, pero no quiere decir que la mayor responsabilidad es del cuerpo técnico”, explicó el portero.

“Sea cual sea el técnico que llegue a una institución, siempre tiene una inyección anímica tremenda. La decisión de entregarse en cada jugada es de uno mismo, eso lo conversamos antes del partido ante Melgar, habitación por habitación. No sé qué pase en las siguientes fechas, pero hemos entendido, quizás un poco tarde, que la entrega no se puede negociar. Luego llegan jugadas en el partido que te generan confianza”.

Mario Salas fue muy criticado en Alianza Lima por intentar imponer el atacar desde su campo a ras del campo y no lanzar el balón buscando a los delanteros. Y a raíz de ello, Leao reveló que existió un problema de interpretación por parte de los jugadores íntimos.

“Yo le comenté a Salas sobre el salir jugando. Hemos quedado muy bien con él. Ayer quedamos una reunión para despedirnos, son grandes personas y nadie lo va a negar. Nos conocimos vía Zoom y nos despedimos vía zoom”, aseguró Butrón.

“Yo estaba terco en hacer lo que practicábamos día a día. Tenemos que obedecer lo que pide el cuerpo técnico, pero también el jugador debe interpretar la jugada. Muchas veces falló nuestra interpretación del juego”.

“Cuando los resultados no acompañan tú sientes que el entrenamiento no va bien. Esto no sucedió. La relación con Mario Salas siempre fue buena, el entrenamiento intenso, de eso no nos debemos quejar. Más pasó por lo que nosotros los jugadores hicimos en cada partido”.

Daniel Ahmed fue oficializado como entrenador de Alianza hasta el 2021 y tendrá el duro reto de sacar al equipo del difícil momento que vive. “El primer mensaje de Ahmed fue intentamos jugar bajo lo que entrenamos, pero el riesgo hay que minimizarlo porque ya no tenemos crédito, quedan pocas fechas. El tema riesgo puede cambiar por la posición en la tabla en la que nos encontramos”, finalizó Leao.





