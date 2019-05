Leao Butrón: “Yo no sé cómo haces la 'camita', menos cuando uno no está jugando”

A pesar del duro momento que atravesó Alianza Lima en la Liga 1 y en la Copa Libertadores, Leao Butrón se animó a hablar un poco acerca de su presente con el club íntimo. Además, se refirió al desempeño de sus compañeros tras lo último cambios que realizó el elenco blanquiazul.

El experimentado arquero de Alianza Lima declaró que de una u otra manera se le hizo sentir responsable de lo que pasaba con el club a pesar de él estar concentrado en su recuperación.

“Me mantuve callado porque me estaban responsabilizando por algunas cosas y yo estaba más preocupado por mi lesión. Me responsabilizaban injustamente. Me molestó porque Alianza viene saliendo de una situación complicada y como no tienen la capacidad de descifrar lo que está pasando futbolísticamente, van por lo más fácil, el lado personal, por la familia, por lo laboral.”, manifestó Leao Butrón a ESPN.

Asimismo, Leao Butrón cree que Miguel Ángel Russo no se dejó llevar por las especulaciones y que el estratega argentino dio un paso al costado debido a que las cosas nos marchaban bien en Alianza Lima.

“Sí, hemos tenido malos partidos, pero que más me molestó fue que digan que éramos un grupo que no tiraba hacia delante. Yo no sé cómo haces para tirar para atrás, y menos cuando uno no está jugando. Yo no he visto ningún partido donde un jugador haya hecho eso, ni entiendo como alguien del plantel podría hacer eso. Es muy irresponsable señalar nombres.”

“Da pena porque fue un rumor que va corriendo y parece que repites tanto una mentira que se termina volviendo realidad. El 'profe' Russo, con tantos años en el fútbol, no se va a creer tremenda bajeza. Creo que se fue apenado por no haber conseguido las cosas que a final de año esperamos conseguir, pero él sabe que esto a veces pasa en el fútbol.”, sentenció Leao Butrón.

