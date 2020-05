Leao Butrón es una de las voces autorizadas de Alianza Lima. El portero de la escuadra blanquiazul, y referente del actual elenco dirigido por Mario Salas, volvió a ser consultado sobre las indisciplinas de Jean Deza, las mismas que terminaron por sacarlo del primer equipo.

El '1′ de La Victoria reconoció la magnitud de las cosas que el atacante hizo, pero no por ello lo juzgó e, incluso, confirmó que si dependiera de él, el delantero debería tener una nueva oportunidad de formar parte del plantel principal de la escuadra blanquiazul.

“Yo sí le daría una nueva oportunidad (a Jean Deza). No hay que darle poder de decisión a las personas que están fuera del club, que se creen dueños de la verdad en decir que deberían botarlo, suspenderlo. Yo no le daría poder a esas personas. Trataría de solucionar el tema dentro del club. No se le puede dar poder a gente que no tiene nada que ver con la institución”, sostuvo el arquero de Alianza Lima en diálogo con Azul y Blanco.

Por otro lado, Leao Butrón confirmó que tuvo una extensa charla con Jean Deza, haciendo valer su posición de referente de Alianza Lima para tratar de llegar a él y darle algunos consejos.

“Por supuesto que hablé (con Jean Deza), y no solamente con él, sino con todos aquellos que en algún momento tuvieron participación en situaciones que ponían en riesgo la tranquilidad del club y de los compañeros. Todos ya estamos bastante grandes, como para estar detrás de los demás”, agregó.

