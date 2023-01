Firme en su respuesta. Remigio Morales Bermúdez, integrante del Fondo Blanquiazul, habló sobre la postura de Alianza Lima y la situación que se viene dando con respecto a los derechos de televisión y el inicio del torneo peruano (Torneo Apertura). Además, apuntó que no buscan contemplar un escenario que los lleve a crear una liga paralela, buscando adoptar mejores medidas en beneficio del fútbol.

“No queremos estudiar cualquier otro escenario (una liga paralela) porque queremos encontrar un acuerdo”, mencionó el integrante de la institución en declaraciones a RPP ante la polémica por las medidas adoptadas en la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Asimismo, dejó un mensaje a la entidad presidida por Agustín Lozano sobre la repercusión que vienen generando estas medidas. Los blanquiazules se encuentran entre los ocho clubes (aparte de Alianza Lima, están Universitario de Deportes, Melgar, Cienciano, Municipal, Sport Boys, Binacional y Cusco FC), quienes decidieron no participar del torneo si no se levanta la medida cautelar frente al Poder Judicial.

“Hay una medida que se está discutiendo y que es arbitraria. La FPF y los que tienen la responsabilidad, deben pensar mejor las cosas. Se está afectando cómo se están aplicando estos derechos”, agregó a la expectativa de la decisión de levantar la medida en los próximos días.





Disputa por los derechos de transmisión

Luego de que se conociera la postura de los clubes Alianza Lima, Universitario, Sport Boys, Melgar, Cusco FC, Cienciano, Deportivo Municipal y Binacional, de no ser parte del campeonato local, la FPF respondió con un comunicado , donde deja constancia que aquellas instituciones que mantienen contrato vigente con GOLPERU, seguirán emitiendo sus partidos de local por dicha señal.

“La FPF reconoce y valida los contratos firmados por los clubes con el CFP antes de la aprobación del actual Estatuto y que tienen vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. En esa línea, la FPF mantiene su posición firme de respetar que los clubes Universitario de Deportes, C.A. Mannucci, Sport Boys y Deportivo Municipal transmitan sus partidos de local de la Liga 1 a través de la señal de GOLPERU”, indicó en el documento.

No obstante, no menciona nada sobre Alianza Lima, Melgar, Cusco FC, Cienciano y Binacional, equipos que mantendrán su postura, hasta que no se levante la medida cautelar. Esto deja en suspenso a sus respectivos rivales para el inicio del torneo, los cuales son Atlético Grau, ADT, UTC y Universitario de Deportes, respectivamente. Solo el ‘Poderoso del Sur’ descansaba en la primera fecha. Aún quedan muchas interrogantes.





