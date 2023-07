“Cuando salí de Alianza Universidad dejé las puertas abiertas, dejé muchos amigos, y acá siempre brindé lo mejor de mí. Me siento contento de volver a estar acá. Varios equipos de Perú me habían contactado, pero no había regresado por cuestión de papeles y no podía abandonar el país. Alianza Universidad ya me había llamado el año pasado, pero siempre estuve ligado al fútbol. Afortunadamente, dejé una buena huella en el fútbol peruano y me da gusto que todavía algunos equipos se interesen por mi juego”, fue la primera impresión que dio el delantero a Depor, tras su primer entrenamiento en Huánuco.

¿Cómo te sientes físicamente?

Tengo 42 años y estoy bien. Cuando tomo la decisión de venir al Perú es al saber como estoy, lo que puedo generar. Gracias a Dios no he tenido lesiones graves, me siento bien . Regresé con la ilusión de volver al club a subir a la Liga 1, y también agradecido con el club que me volvió abrir las puertas. El jugador lo sabe, uno se puede mentir, me siento bien y tomé la decisión de seguir jugando.

Hay fecha límite para colgar los chimpunes...

En el día a día veré como me siento. Vengo a darlo todo, con el objetivo de volver a Primera. Al finalizar el torneo uno se dará cuenta cómo sigue, pero quiero seguir disfrutando de esta linda pasión. Yo feliz al jugar, siempre con un grado de responsabilidad, así que estoy dispuesto a entrenarme fuerte en el día a día, y el sueño de volver al club a Primera. Quiero devolverle toda esa confianza al equipo. Además, ya acabé la carrera de entrenador en Argentina. Me siento contento, todos los técnicos sumaron a lo largo de mi carrera, y ya habrá momento de ejercerlo de a poco.

Jugar en Liga 2 será totalmente distinto a Liga 1, pero el plus es que conoces la geografía del fútbol peruano...

Estuve mirando algunos equipos y veo ciudades como Chiclayo, Cutervo, donde ya he tenido la oportunidad de jugar. Conozco los viajes, todo, como son. Además, los problemas que hay, estuve cinco años en el fútbol peruano, y conozco como es todo , así que disfrutar de hacer las cosas bien.

¿Con qué equipo de Alianza Universidad se encontró?

Un equipo que juega muy bien. Unos chicos que son increíbles, se les nota la alegría a la hora del juego. Tienen un concepto definido por parte del entrenador. Para uno es motivación, y muy orgulloso de llegar al equipo.

¿Se ha trazado un récord de goles por anotar?

Eso sí no es de mentir, uno es goleador, tiene su reto, pero como delantero trataré de hacer mi mejor trabajo. El equipo necesita que los delanteros hagan goles, pero no me he puesto un récord. Voy a necesitar de todo lo grupal, y es acoplarme a eso. Aportaré toda mi experiencia en búsqueda de los goles.

¿Qué tal la primera charla con el técnico Paul Cominges?

Me recibió bien, fue claro conmigo, el equipo lo entiende. Soy un jugador más, ahora a ayudar y conocer todos los conceptos quiere. El equipo entiende su mensaje, no hay rodeos, el grupo lo retiene y hace bien. Estoy contento de trabajar acá en el equipo.

Estando en el fútbol peruano será inevitable estar atento a la campaña de Alianza Lima en el Clausura...

Sí, uno siempre de reojo con Alianza. Un club que me marcó, salí campeón y es una de mis experiencias lindas que tuve en el fútbol. Es el equipo de mis amores, y siempre le voy a desear lo mejor. Como institución creció mucho, ojalá le siga yendo muy bien.

El gran juego de Pablo Sabbag y ‘Rifle’ Andrade, hoy son realidades en el ‘equipo del pueblo’...

Los colombianos que llegan a Alianza dejan huella. Seguirán llegando más colombianos, ahora lo de Andrade y Sabbag, nos sentimos orgullosos. Seguro harán historia, estoy muy contento que les vaya bien.

