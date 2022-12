En tanto, las chicas, alcanzaron la gloria en el Torneo Juvenil Femenino y la Liga de Desarrollo Evolución Conmebol. ¿Cuál fue la clave de este rotundo éxito?, ¿en qué consiste el trabajo que realiza la institución blanquiazul con la formación de sus jóvenes deportistas? Depor se comunicó con los autores de este hecho histórico y los líderes de los proyectos para conocer un poco al respecto.

Jusepi Garcia es uno de los futbolistas de la categoría 2007 de Alianza Lima que este 2022 salió campeón de la Copa Oro, tras disputar 32 partidos y ganar 22 de ellos. El elenco de Diego Ortiz festejó dos fechas antes de que termine el torneo, en el que su fortaleza fue el ataque con 88 goles a favor. No obstante, en la primera línea, el defensor y capitán García también fue clave.

Con 15 años, Jusepi lleva siete años vistiendo la blanquiazul. Llegó a los 8 a La Victoria, luego de que el profesor Ernesto Arakaki lo viera jugar en el Campeonato Regatas, conversara con sus padres, y llegaran a un acuerdo para que sea parte de la institución. Hoy, es uno de los jugadores íntimos que, además, pertenecen a la Casa Hogar y que el club apoya por su gran talento con el fútbol. Aquel que ya viene dando frutos, pues este año ha sido convocado a los microciclos de la selección Sub 17.

“Me dijeron primero si tenía la posibilidad de quedarme a concentrar los martes, miércoles y jueves, por el tema de los pasajes, porque mi casa está lejos de aquí, y luego me ofrecieron quedarme y ya fin de semana retorno con mi familia. Esto se dio porque yo vengo de un hogar muy humilde y a veces no tenía para venir a entrenar. Ellos vieron la posibilidad de apoyarme con el colegio, la vivienda, mis comidas, porque hasta tengo nutricionista. Estoy muy agradecido”, nos contó.

El defensor sueña con llegar a debutar en la Primera División y ser como Yordi Vílchez, a quien hoy tiene como referente. “Me gusta mucho cómo juega Vílchez, lo que se eleva, usa la derecha, la izquierda. Te puede dar pases largos también. Es mi referente acá en Alianza. Además, es un futbolista que fue de menos a más, ha ido evolucionando hasta que se ganó su titularidad. Terminó el año siendo el más regular, el más seguro”, dijo.

Categorías Copa Oro Posición PJ PG Goles 2004 Campeón 32 22 91 2005 Subcampeón 32 21 98 2006 Campeón 32 22 86 2007 Campeón 32 22 88 2008 Campeón 32 27 102 2009 Campeón 32 28 95

Por su parte, Carlos Gómez, también seleccionado nacional, pertenece a la categoría 2004 que ganó la Copa Oro (Sub 18) y que además jugó el Torneo de Promoción y Reservas, regalándole dos años al torneo que se disputa con futbolistas Sub 20. El defensor también vive en el estadio Alejandro Villanueva.

“Me ayuda un montón porque hago doble turno de entrenamiento y me concentro más en el fútbol. La decisión de quedarme acá se basó en la buena alimentación que me dan, porque en este punto nunca tuve un buen apoyo en mi casa. Acá cuento con muchas comodidades que me ayudan a superarme”, nos dijo el futbolista. “Ser considerado en la Reserva y en la lista de la Copa Libertadores Sub 20 es mi meta a corto plazo. Luego poder subir al primer equipo”, agregó.

En tanto, en una categoría menor (2005), se encuentra Juan Delgado, quien también disputó el torneo Sub 18 en la Copa Oro y la Reserva, que le brindó dos puntos en el acumulado al elenco principal y que le dieron la oportunidad de seguir peleando la cima de la Liga 1. “La experiencia de Reserva es una de las mejores que me ha tocado vivir, hasta el momento, porque aspiraba a eso cuando llegué a Alianza”, afirmó.

El profesor Kenji Aparicio fue el que decidió convocarlo con 17 años y darle sus primeros minutos ante Sport Boys en la primera fecha. “Que ahora el profesor esté asistiendo al primer equipo es importantísimo porque es una motivación para que nosotros sigamos mejorando”, sentenció.

La misión del club

Según nos explica José Bellina, gerente deportivo del club, la visión en menores es “un factor fundamental para el proyecto deportivo en Alianza Lima. Estamos haciendo una inversión muy fuerte en ellos para que se desarrollen lo mejor posible, se formen como buenos profesionales y buenas personas y que podamos seguir creciendo como institución”, afirmó.

Es por ello que invierten en herramientas como la Casa Blanquiazul, que es la Casa Hogar de Alianza donde viven algunos chicos del club durante la temporada deportiva. “Intentamos darles todas las facilidades y comodidades para que se puedan desarrollar de la mejor manera desde el aspecto deportivo, social, académico, emocional, nutricional, entre otros. La idea es que ellos puedan vivir una linda experiencia viviendo en Alianza, que se desarrollen y que nosotros seamos un soporte para ellos y sus familias”, nos comentó el directivo.

En cuanto a la Casa, se ha construido un tercer piso para ampliar la capacidad de la misma y a partir del 2023 albergar a 40 chicos más de provincia y Lima que logren destacar en el fútbol.

Cabe resaltar que Alianza Lima capta jugadores a nivel nacional provenientes de clubes y academias que son socios estratégicos de Alianza. “En ese sentido, el área de captación de Alianza, que dirige el profesor Jaime Duarte, es fundamental para el club”, sentenció Bellina.

El fútbol femenino no se queda atrás

No solo las divisiones de menores de fútbol masculino tuvieron frutos este 2022. L as niñas del femenino, de la Sub 12, sub 14 y Sub 18, lograron salir campeonas de la Copa Oro Torneo Élite Federación 2022 y del Torneo Juvenil. Además, de la Liga de Desarrollo Evolución Conmebol Sub 14, que les llevará a Paraguay el próximo año.

Estas categorías recién fueron implantadas en el club a partir de este año. Según nos comenta Sisy Quiroz, jefa del fútbol femenino de Alianza, existía un amplio número de niñas interesadas en practicar fútbol, pero que no encontraban un ambiente para practicarlo. Aquí el club se vio en la responsabilidad de hacerlo realidad y hoy en día el compromiso es total.

“Las divisiones menores se están activando en los últimos años. Cada vez hay más niñas que quieren jugar fútbol. Hay muchas niñas talentosas que están repartidas a nivel nacional, que entrenan con equipos masculinos, que no hay encontrado un plantel femenino y que recién están acercándose a clubes como Alianza Lima y otros. Hay muchas niñas, pero lo que faltaba era formar programas serios para que se puedan dedicar a este deporte dejen de lado otras opciones deportivas”, nos dijo.

“ Es importante resaltar que el club ha incrementado categorías por convicción propia. A nivel de reglamentación la exigencia es mínima, pero nosotros creemos en el desarrollo deportivo del futbolista, ya sea hombre o mujer, y entendemos que este debe ser desde las divisiones menores . En ese sentido, estamos planteando una propuesta de que las niñas empiecen desde los 10-11 años a entrenar en alto nivel, en un equipo competitivo para que se vayan formando y de ahí nazcan nuestros futuros talentos para el equipo principal”, agregó.

Y al igual que en los varones, en estas divisiones empiezan a brotar los talentos. Una de ellas es Macarena Plasencia, quien juega en la Sub 12 y que a su corta edad ha demostrado su gran talento como extremo, llegando a apoyar a la Sub 14 en distintas oportunidades.

Alianza Lima femenino logró el título en Torneo Juvenil Femenino y la Liga de Desarrollo Evolución Conmebol. También fue bicampeón de la Liga Femenina con el equipo mayor. (Foto: GEC / Lenin Tadeo)

También destaca Kaylee Rybinski, arquera con nacionalidad peruana y canadiense, Gimena Huayra, ambas de la Sub 14. Y Elsa Tapullima (Sub 18), quien tuvo que mudarse de la región San Martín a Lima para poder practicar el deporte que tanto ama, el pasado mes de marzo.

“Quiero hacer orgullosa a mis padres, quiero ser futbolista profesional. Alianza me está brindando mucho apoyo, a pesar de que en Perú el fútbol femenino aún no tiene tanto reconocimiento. Venir a la capital ha sido complicado, por el frio, pero sobre todo porque no es fácil estar lejos de la familia. Pero, queda salir adelante”, contó.

Cabe resaltar que al igual que en los varones, el primer equipo de fútbol femenino de Alianza también fue bicampeón este 2022. Es decir, en todas las categorías. “Sin una estructura clara, sin un objetivo es difícil lograr estos éxitos. Las metas han estado planteadas desde el inicio. Hemos hecho un buen trabajo de scouting, hemos buscado a las mejores jugadoras y eso nos ha permitido incrementar el nivel”, sentenció Sisy.

