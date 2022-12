Real Madrid vs. Valladolid enfrentados (EN VIVO | EN DIRECTO) este viernes 30 de diciembre desde las 3:30 p.m. (hora peruana) en el estadio José Zorrilla por la Jornada 15 de LaLiga. La escuadra ‘merengue’ busca una victoria para no alejarse del líder. Por el lado de los locales, parten con la dura misión de ganar y ver de salir del medio de la tabla general. El duelo podrá ser visto en ESPN, Star Plus, DAZN, Movistar y Fútbol Libre TV. No te pierdas todos los detalles y el minuto a minuto en Depor.

El Real Madrid está solo dos puntos por debajo del Barcelona. Esto indica que si el conjunto merengue gana y el Barcelona tiene un traspié, los blancos pasarían a ser el líder de la tabla. El Madrid ha ganado 10 de los últimos 15 puntos disputados.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen que sacar los tres puntos sí o sí. Solo han caído en una ocasión en toda la temporada y han tenido dos empates. El tema es que dos de esos tres partidos donde han dejado ir puntos han sido recientes.

Habrá que monitorear el tema de la dosificación física de varias figuras que estuvieron en el Mundial. Sin embargo, la plantilla es sumamente profunda y superior a la que va a presentar el Real Valladolid. Los últimos partidos entre ambos





Real Madrid vs. Valladolid: horarios en el mundo

México – 2:30 p.m.

Perú – 3:30 p.m.

Ecuador – 3:30 p.m.

Colombia – 3:30 p.m.

Venezuela – 4:30 p.m.

Bolivia – 4:30 p.m.

Argentina – 5:30 p.m.

Chile – 5:30 p.m.

Uruguay – 5:30 p.m.

Paraguay – 5:30 p.m.

Brasil – 5:30 p.m.

España – 9:30 p.m.

Situados en el puesto de 12 de la tabla de la Liga española, el Valladolid ha tenido una temporada relativamente positiva a lo que se esperaba de ellos. No están cerca del descenso, con un triunfo pueden llegar a la mitad de la tabla y han logrado sacar resultados importantes. Pero, que esto no ciegue a nadie.

Tienen cinco victorias, dos empates y siete derrotas. Es decir, cuando ganan, lo hacen de manera sumamente ajustada, cuando pierden, suele ser por distancia. De hecho, tienen siete partidos donde no anotaron, es el 50% de sus juegos. Habiendo dicho esto, han ganado tres de los últimos cinco partidos. No es un equipo que esté en mal momento, pero tiene una inconstancia bastante preocupante y eso es un terrible precedente ante un equipo como el Real Madrid.





Real Madrid vs. Valladolid: probables alineaciones

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Fede Valverde, Kroos, Dani Ceballos; Asensio/Rodrygo, Benzema y Vinicius.

Courtois; Carvajal, Rudiger, Alaba, Mendy; Fede Valverde, Kroos, Dani Ceballos; Asensio/Rodrygo, Benzema y Vinicius. Real Valladolid: Masip; Iván Fresneda, Javi Sánchez, Joaquín, Escudero; Álvaro Aguado, Roque Mesa, Iván Sánchez/Kike Pérez; Gonzalo Plata/Lucas Rosa, Weissman y Óscar Plano.





Real Madrid vs. Valladolid: ¿dónde jugarán?





