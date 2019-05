¿Volverá al Perú? Luis Aguiar dejará el Plaza Colonia de Uruguay

Luis Aguiar volvió a ser un jugador libre. Desde Uruguay informaron que el exvolante de Alianza Lima se despidió de sus compañeros del Plaza Colonia y que rescindirá su contrato porque no se siente cómodo en el club uruguayo.

"Luego de solo tres meses en el club, la situación de Luis Aguiar en Plaza Colonia parece haber llegado a su fin, o al menos así lo manifestó el jugador a sus compañeros", anunció Ovación de Uruguay.



Claudio Pizarro confirmó que jugará la última temporada de su carrera



Luis Aguiar , quien estuvo de para por un mes a causa de un desgarro, firmó contrato con Plaza Colonia el 11 de febrero hasta finales de 2019, disputó siete partidos en este tiempo (cuatro como titular) y convirtió un gol.

Carlos Manta, mánager del club dijo que lo más probable es que el club lo deje irse si solicita la rescisión. “Si él no está cómodo, nosotros no le vamos a complicar la vida”, explicó en el programa 100% Deporte de Uruguay.

“Cuando no juegas y al equipo no le va bien, no es fácil para ningún profesional estar ajeno a la situación. Y menos una persona que tiene una trayectoria y que ha jugado por los mejores equipos del mundo. Vivir esta situación no es fácil para nadie”, añadió el mánager.

A principios de año los hinchas de Alianza Lima pidieron la contratación del jugador quien estuvo en la mira de Melgar y fue ofrecido a Universitario de Deportes. ¿Volverá al Perú?

