Uno de los principales pilares del título de Alianza Lima estuvo bajo los tres palos, contando con la presencia de Ángelo Campos. No obstante, la siguiente temporada se más ardua y ante la salida de Steven Rivadeneyra, necesitan reforzarse con un guardameta de experiencia.

El principal candidato para hacerle la competencia a ‘Tex Tex’ es Manuel Heredia, futbolista que actualmente pertenece a Carlos Mannucci. Pese a su situación contractual, no descartó que pueda regresar al equipo íntimo, donde tapó entre 2013 y 2014.

“Aún tengo contrato con Mannucci. ¿Si me veo de blanquiazul en 2022? Me veo jugando en la Liga 1. Sé que en algún momento volveré a Alianza Lima. No sé si ahora o más adelante, pero voy a regresar. Me puso muy feliz volver a verlo campeón”, le dijo a Alianza History.

Todo listo: Pablo Lavandeira será blanquiazul

Durante las últimas horas, el nombre de Pablo Lavandeira empezó a tomar fuerza en Alianza Lima. El mediocampista uruguayo está listo para calzarse la camiseta blanquiazul, tras su paso la temporada pasada por las filas de Ayacucho FC.

Depor pudo conocer que el mediocampista uruguayo llegó a un acuerdo con el conjunto íntimo, a falta solamente de la firma del contrato, que lo unirá con el vigente campeón del fútbol peruano.

El futbolista de 31 años disputó el campeonato anterior 22 encuentros, marcando en nueve oportunidades, igualando su mejor marca goleadora, registrada el 2016 con Deportivo Municipal.





