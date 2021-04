A diferencia de la temporada pasada en Alianza Lima, donde los jóvenes tuvieron que asumir la responsabilidad del equipo, esta campaña, de la mano de Carlos Bustos, se ha formado un plantel mixto, en la que la gente de ‘peso’, con Jefferson Farfán a la cabeza, se encarga de guiar a los chicos hacia el objetivo. Uno de ellos es José Manzaneda, quien espera aprovechar y absorber la experiencia de los grandes.

¿Que sensación te genera ser parte de la campaña de lanzamiento de la camiseta alterna de Alianza?

Orgulloso de ser parte de esta campaña, porque no es común ver a un equipo usar una camiseta ecológica en Perú. Es más, me parece que es el primero que lo hace. Esto es bueno porque también busca concientizar a la gente con el cuidado del medio ambiente y creo que eso es importante.

¿Cómo te tomó el reconocimiento de los hinchas, cuando decidiste firmar por Alianza, aún estado en Liga 2?

Con alegría, obviamente sé del cariño de la gente, pero uno nuca está preparado para tantas muestras de cariño. Gracias a Dios ahora estamos en Primera, en un momento se hablaba que estamos por jugar en Liga 2, pero eso no fue motivo alguno para no venir a Alianza. Yo ya tenía la decisión tomada y quería regresar. Felizmente se dieron las condiciones para venir y ahora tenemos que afrontar la Liga 1.

¿Cómo te tomó la noticia de que iban la Liga 1 y cómo la asimilaste?

Todo se dio muy rápido. Cuando nos enteramos que íbamos a jugar Liga 1 se aceleró todo en los entrenamientos y tuvimos que hacer varios días doble turno. Todo lo que paso se está viendo en los partidos, porque empezamos tarde y hemos tenido que adaptarnos a la idea del ‘profe’ y a los trabajos en el transcurso del torneo, y lo seguimos haciendo. Pero nosotros como jugadores que representan a un equipo grande, tratamos de hacer las cosas lo mejor posible, con corazón y con actitud.

A pesar del poco tiempo que llevan trabajando, se nota que han formado un buen grupo..

Es un grupo bueno, con gente comprometida y que quiere hacer bien las cosas en el club. Si te das cuenta, se ve que todos tiramos para el mismo lado y eso es importante para lograr las cosas. Es emocionante estar en Alianza, todo se vive diferente y todos estamos tratando de disfrutar este momento.

Aparte de disfrutar el momento en Alianza, pueden disfrutar a un jugador como Jefferson Farfán...

En parte sí, se disfruta un jugador como él. Sabemos todo lo que genera en el club, sabemos la historia que tiene con el club, pero más allá de disfrutar, tenemos que aprovechar el nivel que él tiene. Más que nada es una ayuda tremenda la que brinda Farfán al club y tenemos que aprovechar al máximo su presencia.

¿Sientes que Farfán los potencia como jugadores?

Potencia la selección, no va a potenciar a Alianza, imagínate. Claro que potencia todo, hace que todos seamos mejores jugadores. Jugadores así te potencian cada día en el entrenamiento y en los partidos a veces se hacen más fáciles, por lo que generan en los rivales. Su sola presencia ya genera muchas cosas. Y eso es bueno para el club y para los jugadores, que lo tratan como uno más, el respeto siempre está, pero tú ves a un jugador como él y piensas que no se va a bromear con todos o que no lo vas a poder tratar igual, pero es todo lo contrario. Con Jefferson puedes hablar de todo, es sencillo y tiene la misma forma de ser, siempre.

Así como Hernán Barcos, quien a pesar del recorrido que tiene, se ve que llega mucho al jugador...

Es un tipazo. Apoya mucho a los jóvenes, habla bastante y eso es beneficioso. Todos los jugadores mayores que están en el club, son gente que suma un montón y que se puede aprender mucho de ellos. Si te poner a pensar en todos los goles que hizo Hernán y es increíble, tú lo ves y es un tipo sencillo, con el que puedes conversar, discutir algunas cosas y también te puede aconsejar.

Siento que hoy por hoy, lo único que te importa es rendir el máximo en Alianza...

Definitivamente estar de vuelta en Alianza es una motivación extra. Trato de disfrutar al máximo cada entrenamiento, cada ejercicio que hacemos, porque estar aquí es diferente. Yo quiero dar el máximo en todos los partidos, porque situaciones como esta no se repiten otra vez y tienen que aprovecharse. Tengo mucha suerte de vestir la camiseta de Alianza.

¿Qué sentiste al hacer las fotos de la campaña de la camiseta alterna en Matute?

Fue hermoso, me acuerdo que hice la campaña con el ‘Zorrito’. Nos fuimos enterando poco a poco de que la camiseta era ecológica y que íbamos a hacer la campaña, y todo lo que me iban contando me pareció muy bueno, porque Nike se está convirtiendo en una marca amigable con el medio ambiente. La verdad la camiseta es muy fresca, que sea un 75% de fibra reciclada ayuda mucho. Aparte el tema del verde, es porque la primera camiseta de Alianza fue verde. Esta camiseta le hace un bien al fútbol peruano, al medio ambiente y creo que es positivo se esté fijando en esas cosas, espero que más equipos se sumen.

¿Y qué tal Wilmer Aguirre como compañero?

El ‘Zorrito’ es un tipazo. Primera vez que comparto equipo con él, siempre lo había visto por televisión. Pudimos coincidir en algunos ejercicios porque lo hacíamos juntos y conversábamos, pero una vez que llegó Jefferson, me cambió.

¿Ahora con quién te juntas más en el plantel?

Con Yordi Vílchez, Steven Rivadeneyra, los conozco de Aurich y Municipal, mayormente paró con ellos.

En Alianza se ha hecho una buena mixtura de jóvenes y experimentados...

Si la verdad que nos complementamos bien. Todos estamos con la idea de que Alianza esté en los primeros lugares, de conseguir el objetivo. Yo creo que si puedo resumir algo de esta temporada, es el trabajo y el compromiso que tiene el equipo, eso es increíble. Los experimentados trabajan como si fueran jóvenes y eso es una motivación para nosotros.

¿Cuáles son tus objetivos en esta temporada?

Asentarme en el equipo. Creo que si individualmente me va bien, el equipo va a ganar mucho y al final de temporada lograr el campeonato, pero para eso tengo que trabajar mucho. Además queremos clasificar una copa internacional, porque un equipo grande como Alianza tiene el objetivo de campeonar, de ganar todo de local y de visita.

Ya pasaron algunas semanas de la primera fecha ¿Lo que pasó en el penal (que no tenía que patear él, sino Yamir Oliva) ya quedó como anécdota?

El penal va quedar como la anécdota de que fue mi primer gol del año. Yo contento de poder aportar al equipo con un gol y Dios quiera que en las siguientes fechas pueda seguir anotando. Yo siento que si estoy bien, el equipo va ir hacia arriba.





