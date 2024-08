Una nueva etapa inició en Alianza Lima. Desde el miércoles, Mariano Soso es el encargado de dirigir al primer equipo blanquiazul y de guiarlo en su camino hacia la obtención del título nacional, el principal objetivo de la institución en la presente temporada. El técnico argentino de 43 años aseguró que tiene a disposición un plantel con jugadores muy versátiles y capaces de adaptarse a diferentes esquemas. Junto a su comando técnico, ya empezó a potenciar a los futbolistas y también a recuperar a los que han bajado su rendimiento. Un deportista que tiene en mente rescatar es el extremo Jhamir D’Arrigo, quien ha tenido poca actividad en 2024, pero lo conoce muy bien porque trabajó con él durante su paso por Melgar en el año 2023. ¿Podrá volver a sacar su mejor versión y hacer que se gane un puesto en el once titular íntimo?

El trabajo de Mariano Soso en Melgar

Mariano Soso llegó al ‘Dominó' en marzo de 2023, luego de la salida de Pablo Lavallén. Debutó con un empate con ADT en Tarma, en un partido en que utilizó la formación 4-3-3. Tras ser eliminado en la fase de grupos de la Libertadores y acabar en el noveno puesto en el Apertura a mitad de año, el DT argentino hizo algunas modificaciones y empezó a trabajar el 3-5-2. Sin embargo, con el correr de las jornadas del Clausura, terminó de consolidar el 3-4-3. Su línea defensiva estaba conformada por Elias Ramos, Leonel Galeano y Jean Archimbaud. Los carrileros eran Cristian Bordacahar y D’Arrigo. Los mediocampistas eran Kenji Cabrera y Walter Tandazo; mientras que los delanteros eran Tomás Martínez, Pablo Lavandeira y Bernardo Cuesta.

En el Clausura le fue notablemente mejor y terminó en el segundo puesto, a solo un punto del ganador Universitario de Deportes -que posteriormente se consagró campeón-. En la tabla acumulada quedó en el cuarto lugar y accedió a la fase previa de la Copa Libertadores. En total, dirigió 32 encuentros en la Liga 1, en los que ganó 17 veces, empató en 12 ocasiones y cayó tres veces. En la conferencia de prensa del último miércoles, el DT dijo lo siguiente sobre el esquema que utilizará en el club blanquiazul: “En cuanto al esquema (3-5-2) en el cual fue diseñado este plantel, reconozco que el equipo lo ha hecho bien principalmente desde la producción de resultados. La plantilla cuenta con jugadores versátiles y capaces de poder adaptarse a distintos esquemas. Para nosotros, el dibujo no es lo determinante. Lo más relevante es construir comportamientos que van a formar parte de nuestra identidad”.

Mariano Soso dirigirá al cuarto club peruano de su carrera. (Foto: Alianza Lima)

La función de D’Arrigo en el Melgar de Soso

A raíz de sus buenas temporadas en Cantolao, Jhamir fue fichado por Melgar y lo presentaron en noviembre de 2022 con miras a la siguiente temporada. Hizo su primera aparición en la caída por 2-0 ante Deportivo Municipal. Luego jugó algunos partidos iniciando desde el banco de suplentes, hasta que fue titular por primera vez en la fecha 11, en el empate 1-1 con Sport Huancayo. Esto sucedió a inicios de abril de 2023, con Mariano Soso poco más de dos semanas en el banquillo. Para ese momento, el estratega utilizaba al jugador como extremo y así lo repitió un par de duelos más, hasta que decidió cambiar de alineación (del 4-3-3 al 3-4-3) y empezar a ponerlo como carrilero por la banda izquierda. Así fue como terminó el primer semestre. D’Arrigo se esforzó durante la breve pausa del campeonato y para el Clausura mostró una mejor versión.

En el segundo certamen de la Liga 1, Jhamir empezó como titular en la goleada por 4-0 sobre ADT en el Monumental de la UNSA. Estuvo en el carril izquierdo, donde apoyaba en la defensa a Archimbaud, tenía en la volante a Horacio Orzán y buscaba también llegar hasta el área contraria y dar centros o asistencias a Cuesta. Hacía el recorrido en toda la banda y demostró un estado físico impecable. En algunas ocasiones, Mariano Soso volvió a colocarlo como extremo izquierdo, pero finalmente lo asentó como carrilero. Jugó 17 fechas en el Clausura y en todos fue titular. Incluso llegó a ser convocado a la Selección Peruana. El trabajo que hizo en el segundo semestre del 2023 fue lo que motivó a la directiva de Alianza Lima, encabeza por Bruno Marioni, a ficharlo con miras a la campaña 2024.

En diciembre del año pasado, el club de La Victoria pagó la cláusula de salida que tenía el futbolista en su contrato con Melgar y se quedó con uno de los jugadores más desequilibrantes del campeonato nacional. Desafortunadamente, bajo la dirección técnica de Alejandro Restrepo, D’Arrigo no repitió lo hecho en Arequipa: ha jugado 15 partidos en la Liga 1 2024, en los que anotó un gol y dio una asistencia. De los quince duelos, solo arrancó como titular en nueve de ellos. Ha ocupado el puesto de carrilero por la banda izquierda, pero finalmente quienes más aparecen en esa posición es Juan Pablo Freytes.

A Mariano Soso le consultaron por la presencia de D’Arrigo en el plantel aliancista, teniendo en cuenta que una de sus mejores versiones fue durante el paso del argentino por Melgar. “D’Arrigo forma parte de un proceso anterior con nosotros, en Melgar. Nosotros tenemos la responsabilidad de poder lograr las mejores versiones de los futbolistas. Es un gran desafío para mí también hacer mejor a los jugadores y tener aportes significativos para muchos”, indicó en la rueda de prensa. Eso sí, una de las virtudes del extécnico de Sporting Cristal es que es alguien que le gusta potenciar a los futbolistas que dirige.

D'Arrigo anotó un gol con Alianza Lima en la Liga 1 2024. (Foto: Alianza Lima)

¿En qué lugar entraría D’Arrigo en el once blanquiazul?

Jhamir, quien se formó en las divisiones menores del ‘Delfín’, llegó a La Victoria en un gran momento de su carrera, pero no logró destacar en Alianza Lima en el Torneo Apertura y tampoco en la Copa Libertadores. Si bien no ha sido tenido en cuenta para el Clausura -apenas jugó 19′ ante Unión Comercio en la fecha 4- es consciente de que la llegada de Soso es una nueva oportunidad para esforzarse en los entrenamientos y así ganarse un puesto en el once blanquiazul. Cuando él llegó a Matute, lo hizo con el objetivo de consolidarse en la alineación, ganar más experiencia en uno de los clubes más grandes del Perú y luego tratar de emigrar al extranjero. Hoy renueva esa ilusión.

El futbolista es muy rápido, potente y encarador. Hace el ida y vuelta como carrilero. Suele ganar el mano a mano contra sus rivales y se genera su propio espacio para quedar uno contra uno. Incluso en muchas jugadas hace la diagonal y genera mucho desequilibrio. Es zurdo y, si bien no suele rematar al arco con la derecha, como mínimo busca terminar las jugadas con un centro al área. En Alianza Lima podría ocupar el puesto de carrilero izquierdo, teniendo en cuenta que Soso continúe con el 3-5-2. Otra opción es que pueda hacerlo por derecha en lugar del argentino Adrián Arregui.

“La matriz como entrenador no se ha modificado. Tiene que ver con mi sentir futbolístico y lo que intento imprimir a los equipos”, señaló el estratega cuando fue consultado si piensa jugar en Alianza Lima como lo hizo en Melgar. “Ahora, hay matices, porque hay una dependencia extrema del perfil de cada jugador. Entonces creo que hay cuestiones que cimientan nuestro modelo de juego, pero hay comportamientos que seguramente no tendrán que ver con expresiones anteriores de otros clubes, sino que serán nuevas”, agregó. Si bien todavía hay dudas sobre la forma de jugar de Soso en el club blanquiazul, el panorama se irá aclarando con el paso de los días.

Jhamir D'Arrigo ha jugado quince partidos en la Liga 1 2024. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo es el debut de Mariano Soso en Alianza Lima?

Desde el miércoles Mariano Soso comenzó a dirigir al primer equipo de Alianza Lima y se alista para su debut en la Liga 1 2024. ¿Cuándo será? En el partido ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva, válido por la sexta fecha del Clausura. Este compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m. y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.





