Alianza Lima obtuvo un importante triunfo por 3-0 sobre Cienciano en Matute, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Este resultado puso a los íntimos nuevamente como líderes en solitario del campeonato con 17 puntos, a dos unidades de Universitario de Deportes. Tras el encuentro, el técnico blanquiazul, Mariano Soso se mostró conforme con lo realizado por su equipo en el gramado del Estadio Alejandro Villanueva y aseguró que sus jugadores van adquiriendo el estilo de juego que intenta implementar. Además, también tuvo palabras de elogios a Catriel Cabellos y Pablo Sabbag, autores de los goles.

“Los futbolistas asumen un margen de mejora y asumen ello. El rival venía de dos victorias consecutivas, nosotros jugamos un partido sólido en la fase defensiva y hemos sido capaces de materializar las jugadas de ataque que fuimos construyendo, dimos un paso adelante. Le hemos dado continuidad a lo que venimos desarrollando y valoro esta fuerza que radica en lo colectivo”, indicó el DT en conferencia de prensa.

“Hay una idea en desarrollo y los jugadores la van adquiriendo cada vez mejor, hemos jugado tres partidos, lo hemos hecho de buena manera, imponiendo condiciones, en el día de hoy el equipo se aproxima más a lo que pretendemos. El modelo de juego se va proponiendo partido a partido”, añadió Soso, quien llegó a Alianza Lima para reemplazar al colombiano Alejandro Restrepo.

El argentino también habló sobre Catriel Cabellos, quien anotó un doblete: “La inclusión de Catriel en un puesto donde puede desarrollarse muy bien, hoy lo hicimos con extremo derecho, tiene muy buenos movimientos y encontramos los tiempos de ataque asistido por Sebastián Rodríguez Es un jugador tan importante como el resto de los futbolistas que componen el plantel”.

Finalmente, Soso se refirió a Sabbag, quien anotó su primer gol con camiseta blanquiazul en este 2024. Recordemos que el ‘Jeque’ no marcaba desde hace poco más de un año: “Sabbag es un jugador que tiene buenas capacidades, convive con una situación que no le permite estar a plenitud y admiro eso. La eficacia de un equipo no depende solo de sus componentes de ataque”, indicó.

Mariano Soso llegó a Alianza Lima en reemplazo del colombiano Alejandro Restrepo. (Foto: Getty Images)

Recordemos que ante Cienciano es la primera victoria de Soso como técnico de Alianza Lima. El DT debutó frente a ADT en Matute, por la fecha 6 del Clausura con un empate sin goles, mientras que en la siguiente jornada también igualó 0-0 ante Sporting Cristal en el Nacional, por la jornada 7. Contra los cusqueños, el DT blanquiazul pudo sumar sus primeros tres puntos al mando del conjunto íntimo.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima se enfrentará contra Los Chankas el sábado 24 de agosto. El inicio del encuentro está fijado para las 3:20 p.m. hora local de Perú. Este encuentro por la fecha 8 será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Tras la salida de Restrepo y la llegada de Mariano Soso, el DT argentino aún no logró encontrar el equipo ideal para sus partidos. Además, enfrenta la dificultad de tener a dos de sus cuatro delanteros en el quirófano: Cecilio Waterman y Hernán Barcos, quien recientemente sufrió complicaciones en las pantorrillas. Pablo Sabbag, Matías Succar y Kevin Quevedo son las cartas de gol para el equipo blanquiazul.





