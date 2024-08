Alianza Lima vs. Cienciano se enfrentan EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este martes 20 de agosto de 2024 por la octava fecha del Torneo Clausura Liga 1 en partido que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute). El partido está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Claro TV y Best Cable. También se verá en la señal streaming de L1 Play y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Luego de dos empates seguidos, Alianza Lima está obligado a buscar la primera victoria bajo el mando de Mariano Soso cuando reciba en casa a Cienciano, club dirigido por Cristian Díaz, quien protagonizó toda una polémica sobre su fallido fichaje, ya que fue seleccionado en primer momento como sucesor del colombiano Alejandro Restrepo.

El cuadro blanquiazul llega a este partido tras un empate de visita 0-0 contra Sporting Cristal. En sus últimos cuatro encuentros, el equipo ha registrado 2 victorias, y dos empates (siendo estos los más resultados más recientes, ambos por 0-0). Durante este período, ha anotado 4 goles y ha recibido 2. A pesar de la solidez defensiva mostrada, el equipo buscará mejorar su efectividad ofensiva para volver a la senda de la victoria y consolidar su posición en la tabla.

Cienciano llega a este partido con un impulso positivo tras su reciente victoria por 1-0 sobre Grau. En sus últimos encuentros, el equipo ha tenido un rendimiento mixto, con 2 derrotas, 1 empate y 2 victoria. En estos partidos, Cienciano ha marcado 4 goles y ha recibido 8. A pesar de las dificultades defensivas, el equipo muestra momentos de buen funcionamiento e intentará plasmar ello en su partido frente a Alianza Lima.

Una sorpresiva victoria de Cienciano sería un duro golpe anímico para uno de los dos punteros del Clausura 2024, además de permitirle soñar a los jugadores del equipo imperial, que se acercarían considerablemente a la clasificación a la Copa Libertadores, un certamen que no disputan desde 2008.

Alianza Lima: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 17/8/2024 Sporting Cristal 0-0 Alianza Lima Clausura 2024 10/8/2024 Alianza Lima 0-0 ADT Clausura 2024 3/8/2024 Comerciantes Unidos 1-3 Alianza Lima Clausura 2024 30/7/2024 Alianza Lima 1-0 Unión Comercio Clausura 2024 26/7/2024 Universitario 2-1 Alianza Lima Clausura 2024

Cienciano: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 17/8/2024 Cienciano 1-0 Atlético Grau Clausura 2024 11/8/2024 Mannucci 1-2 Cienciano Clausura 2024 3/8/2024 Cienciano 0-0 Los Chankas Clausura 2024 30/7/2024 Sport Boys 2-0 Cienciano Clausura 2024 27/7/2024 Sporting Cristal 5-1 Cienciano Clausura 2024

Alianza Lima vs. Cienciano: últimos partidos

FECHA RESULTADO TORNEO 13/3/2024 Cienciano 2-1 Alianza Lima Apertura 2024 20/8/2023 Cienciano 0-0 Alianza Lima Clausura 2023 1/4/2023 Alianza Lima 2-0 Cienciano Apertura 2023 16/10/2022 Cienciano 0-2 Alianza Lima Clausura 2022 30/5/2022 Alianza Lima 1-0 Cienciano Apertura 2022

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El encuentro entre Alianza Lima y Cienciano está programado para este martes 20 de agosto desde las 8:30 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 10:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 9:30 p.m.; en México a las 7:30 p.m.; mientras que en España a las 3:30 a.m. del miércoles 21.

¿En qué canal ver Alianza Lima vs Cienciano?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano será transmitido para todo el territorio peruano por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. En caso de que no tengas cómo disfrutar de este compromiso, no te preocupes, ya que podrás hacerlo a través del minuto a minuto que te ofrece Depor.

