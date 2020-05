¿Repetirá el sistema de juego que usó en Sporting Cristal? Mario Salas confesó que no considera de suma importancia el esquema que usará en Alianza Lima cuando el campeonato local se reanude. Incluso, confirmó que no se haría de problemas, si es que tiene que variar de un partido a otro su oncena inicial.

El ‘Comandante’ confía plenamente en el grupo que tiene a cargo desde la salida de Pablo Bengoechea, por lo que indica que no es un tema que le preocupe mucho en la actualidad.

“Los sistemas de juego son modificables, por lo que su importancia es relativa. Solo te indica cómo distribuir a los jugadores en el campo de juego. Lo que si no es ‘transable’, es la metodología que se utilizará. Me agrada un equipo que sepa atacar, pero también me jala la vista uno que sepa defender”, agregó el entrenador de Alianza Lima en la entrevista brindada para el canal de YouTube del club.

Mario Salas destacó la labor del psicólogo deportivo dentro de un equipo de fútbol

Mario Salas es uno de los entrenadores que más importancia le da a las labores que los demás miembros del equipo realizan en el club, cosa que no será la excepción en Alianza Lima, elenco en el que espera que el psicólogo tenga un rol participativo, tal y como ocurrió en su paso por Sporting Cristal.

“Creo en los equipos multidisciplinarios. No soy una persona que sabe todo, estoy en permanente proceso de aprendizaje. Hay áreas que son muy importantes en el desarrollo y el proceso formativo de los jugadores. Tener un psicólogo que le ayude a superar algunos temas que ellos presentan, lo fortalece como profesional”, finalizó.

