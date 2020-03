El ex delantero de la Selección de Chile y símbolo de Colo Colo Carlos Caszely, aseguró que fue un error sacar a Mario Salas y apuntó que los jugadores no hacían caso al hoy entrenador de Alianza Lima. Además adelantó que el elenco albo, con suerte podrá pasar una ronda en la Copa Libertadores.

“Me pareció malo (el proceso de búsqueda de técnico). Primero, no debieron sacar a Mario Salas, porque cualquiera que viniera, habría dicho que el plantel no lo había armado él, que estaba mal preparado físicamente, que estaba mal armado... Cualquiera que hubiese llegado tenía muchas excusas para justificarse si no le iba bien”, dijo en diálogo con radio Cooperativa.

“Por lo que me he enterado Mario Salas tenía problemas con muchos jugadores. Ponía reglas, pero los jugadores no las cumplían. En Temuco rebasó el vaso de agua. Hubo problemas de coordinación y cambió mucho de opinión en los partidos de semifinales y final de Copa Chile”, añadió el exjugador.

Carlos Caszely afirmó que en el club chileno querían hacer un proceso de cinco años, lo que es imposible, apuntó, para un club como Colo Colo. "Aquí debes ganar o ganar. Si venía Scolari, iban a romper todo eso, porque él no trabaja con cadetes, él arma equipos grandes”, finalizó.

