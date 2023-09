Alianza Lima tenía una misión este último domingo. Sacar los tres puntos en Trujillo era imperante, pues, aunque su posición en el Acumulado es ventajosa, no debía poner en riesgo su liderazgo y más si se está a cuatro jornadas de que culmine el Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson. Por ello, el voltear un resultado en contra y de visita frente a Carlos A. Mannucci, para el entrenador Mauricio Larriera, es digno de destacar. Así lo dio el DT en conferencia de prensa.

“Me da tranquilidad el resultado, dar vuelta al resultado contra un rival complicadísimo. El partido empezó complicado, estuvimos bastante inconexos hasta después del gol. En esta recta final hay que ganar y esperar. Los futbolistas que tiene Alianza son de mucha jerarquía, tratamos de elegir lo más adecuado, tomamos decisiones en base a un montón de variables, en este caso optamos por presentar este equipo”, sostuvo.

Asimismo, el estratega uruguayo prefirió no ahondar en las críticas que ha recibido hacia su estilo de trabajo: “El tema de las críticas trato de estar por fuera de eso, porque estoy muy satisfecho con el día a día. Si estamos bien blindados en Lurín o Matute, todo lo de afuera no me afecta en lo más mínimo, trato de analizar todo después de los partidos, pero el tema de las críticas no tiene mucha validez porque entreno todos los días con ellos”.

El elenco blanquiazul estaba obligado a ganar en la jornada 15 del Clausura, especialmente, luego del descanso que tuvo para la fecha pasada. No obstante, desde el arranque del partido, el equipo no lograba hallar un equilibrio, pues tuvieron errores defensivos (como el autogol de Josepmir Ballón a los 9′) que casi les cuesta más anotaciones en contra. Fue para el segundo tiempo -sumado a las dos expulsiones del rival- que se evidenció un cambio, el mismo que les dio el triunfo.

Eso sí, además del doblete de Hernán Barcos, fue necesario el empuje de todo el plantel para así conseguir el resultado. “Hay un aspecto que es muy importante que es el corazón del equipo, además el equipo tiene carácter, temperamento para dar vuelta a los resultados como se dio hoy. A la falta de precisión o en algunos momento funcionamiento, encontramos otras cosas que son muy importantes para el final de todo campeonato”, recalcó.

Finalmente, Larriera se refirió a la definición del campeonato, en especial, a pocas fechas de que culmine el Clausura: “Hoy era importante ganar, primero por la tabla acumulada y en la medida que nosotros nos mantengamos en esa posición, el Clausura sigue estando a tiro porque está muy ajustada la finalización de campeonato y estoy convencido que esto se define en la última fecha. Desde el punto de vista emocional estamos muy bien”.





