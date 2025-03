Ha pasado poco más de un años desde la última vez en la que Mauricio Larriera puso un pie en nuestro país, luego de lo que pasó el 8 de noviembre del 2023 donde Alianza Lima recibió en Matute a su clásico rival, Universitario de Deportes para disputar la final de la Liga 1. El resultado ya todos lo conocemos, pero muchas dudas quedaron respecto a lo que pasó con el técnico uruguayo y ciertas decisiones que tomó en los minutos previos al inicio del compromiso. Pese a que ya pasó un tiempo, decidió volver a hablar sobre este tema con un mensaje de reflexión a lo que significa su vida actual.

Eran los primeros días de noviembre cuando el país entero se paralizó por una final de infarto en el fútbol peruano, Alianza Lima y Universitario de Deportes se enfrentaron para definir al campeón nacional. Mientras que la ‘U’ tenía en sus filas a un experimentado Jorge Fossati, los ‘blanquiazules’ estuvieron al mando de Mauricio Larriera, que llegó con buenos números desde Peñarol.

Hoy, el también ex futbolista, está empezando a tomar una larga distancia de la dirección técnica, buscando un nuevo camino porque aseguró que la desconexión del mundo que se siente al enfocarse solo en fútbol era abrumadora para él por lo que ha decidido poco a poco alejarse de las canchas, teniendo en cuenta que afectó mucho su vida personal.

“Es desgastante, pero aparte no sé si la palabra encaja. Uno va cayendo en una cierta mediocridad cultural porque solamente habla, lee, escucha y mira fútbol. Y hay una parte cultural, sentimental, social que la dejamos de lado porque paro pensando y si fulano me falta, y si pasa esto, y si lo otro, y el sábado tengo que hacer el plantel y es complejo. Yo lo transito muy bien porque el fútbol es importante, pero es lo menos importante de las cosas banales de la vida”, comenzó diciendo.

Alianza Lima apostó por el técnico uruguayo para tomar las riendas del equipo en el último tramo del 2023. (Foto: Leonardo Fernández / @photo.gec)

“No sin tampoco destacar que sí voy a seguir entrenando, que me apasiona. Pero lo único que extraño hoy, es el olor al césped recién cortadito, las luces, porque eso indica que hay, por ejemplo, una copa internacional, el sonido de la pelota, el vestuario, los aromas, bueno, todo lo que hace un partido. Pero no extraño nada, nada, nada, nada de lo que rodea el fútbol”, agregó.

A su vez, explicó que existen ciertas situaciones que están convirtiendo al fútbol, no solo en un negocio lucrativo, sino que también lo están robotizando por la forma en como se manejan las cosas y los nuevos estilos que van apareciendo, por lo que se ha sentido decepcionado de cómo las cosas afectan cada día más al trabajo de un entrenador.

“Soy una especie de... yo lo llamo romántico, yo romantizo todo lo que toco y si se pierde esa parte romántica, como se está perdiendo la esencia en el fútbol hoy, desde lo táctico, me va a llevar a estar más tiempo sin trabajar”, respondió a el programa Polideportivo de Uruguay.

¿Qué dijo sobre la final del 2023 entre Alianza Lima y Universitario?





Luego de hablar de temas estrictamente futbolísticos, Mauricio Larriera fue consultado sobre la relación que se forma entre técnicos y dirigentes del club, respondiendo que se tiene que mantener una cierta distancia debido a que hay algunos jugadores a los que nos les gusta ver que se produce esa situación.

Y es algo que el mismo técnico también pensaba, pero no fue hasta que llegó al cuadro blanquiazul cuando tuvo que cambiar de parecer, y dijo: “La única vez que traicioné mis principios fue en la final de Alianza Lima con Universitario. Contemplé otras cosas por estar en un equipo grande. Todo lo contrario a lo que me pasó en Peñarol, que me regalaron una matera con la frase: el triunfo de las convicciones”.

Eso, finalmente lo “llevó a perder una final” por lo que ahora volvió a pensar que la relación entre el Comando Técnico y la dirigencia del club debe ser autorregulable, y que no debe haber una excesiva cercanía para que no termine en malos resultados.





