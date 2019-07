¿Y Alianza Lima? Claudio Pizarro: "Este es mi último año, estoy seguro"

El delantero de Werder Bremen , Claudio Pizarro , se ha convertido en un ídolo en Alemania, donde claramente no lo quieren dejar ir. Sin embargo, los años pasan facturas y el peruano de 40 años aseguró que el fin de su carrera estaría cerca.

“Este es mi último año, estoy seguro. Ya lo he hablado con todos. Me siento bastante bien, pero ya es suficiente. Quiero llegar a competencia Europea con Werder en mi último año. Eso me haría muy feliz”, sostuvo Claudio Pizarro.

#Pizarro sobre la temporada:



De esta manera, se va esfumando la ilusión de que el excapitán de la Selección Peruana vuelva a vestir la camiseta de Alianza Lima, a pesar de que la propuesta del club íntimo se mantiene intacta.

Cabe destacar que la temporada pasada, el 'Bombardero' jugó 673 minutos a lo largo de 26 partidos, donde logró anotar 5 goles; el último de ellos fue el 18 de mayo de este ali ante RB Leipzig.

