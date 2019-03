“Es más motivante enfrentar a Alianza Lima que a un equipo de Segunda División”

‘Chemo’ del Solar regresa Matute. Ya no como jugador de Universitario de Deportes, sino como técnico de César Vallejo , club con el que logró ascender a Primera División. Ahora el estratega buscará aguarle la fiesta a Alianza Lima , este domingo, desde las 4:00 p.m.

“Uno se motiva con enfrentar a grande equipos y a grandes escenarios. Yo – en mi etapa como jugador - prefería jugar con el Camp Nou, a estadio lleno. Es más motivante enfrentar a Alianza Lima que a un equipo de Segunda, que tiene un campo en malas condiciones. Lo digo con todo el respeto”, afirmó ‘Chemo’ del Solar a pocos días del cotejo que afrontará con César Vallejo.

En ese sentido, el técnico ‘poeta’ se refirió al duelo que afrontará contra Miguel Ángel Russo, que fue campeón de la Copa Libertadores con Boca Juniors. ‘Chemo’ no dudó en elogiar al estratega íntimo.

“Miguel es un grandísimo entrenador. Pero la historia de Alianza es muy grande. Y eso, para nosotros, es muy importante”, agregó el exjugador de Universitario de Deportes.

“Cuando me tocó ir con la San Martín a Matute, me di cuenta que la gente va cambiando y es más joven. Ya no noté tan fuerte esa rivalidad. Me gustaría jugar en la cancha, pero ya tengo 51 años [risas]”, concluyó.

