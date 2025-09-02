En las últimas semanas, los hinchas de Alianza Lima no solo han celebrado sus buenos resultados en la Copa Sudamericana y el torneo local, sino que también han dado un paso adelante importante en cuanto a la intención de reforzar el turismo en los alrededores del estadio Alejandro Villanueva del barrio de Matute, luego de que la Municipalidad de La Victoria, el club blanquiazul y el colectivo de hinchas ‘Todas las sangres’, pusieran en marcha el ‘Caminito Íntimo’, un boulevard que estará lleno de murales relacionados a uno de los equipos más populares y ganadores del país.
“Toda esa zona de La Victoria Antigua, que es una zona deprimida económicamente, estamos buscando hacerlo un corredor turístico y a la vez va a ser un corredor económico porque se va a generar sendas productivas como restaurantes, cafés, boutique, venta de comidas, venta de dulces, souvenir y, sobre todo, arte viva en cada esquina”, indicó Rubén Cano Altez, alcalde del distrito victoriano.
Es preciso señalar que Alianza Lima es un club que no solo destaca por sus méritos deportivos, sino también por la particular cultura que vive su hinchada y una historia rica, la misma que la Municipalidad de La Victoria buscará resaltar y exhibir en las paredes de las calles del Jirón San Cristóbal, vía que es la que lleva a los hinchas blanquiazules hasta la tribuna occidente. Ojo a un detalle, según el burgomaestre del distrito, la obra tardará entre mes y medio y dos meses en ser entregada a la comuna.