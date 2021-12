Golpea las 8 de la mañana del sábado 11 y las puertas de la explanada de Matute se abren para que alrededor de 25 niños, bien uniformados y con doble mascarilla, ingresen a las instalaciones del club para trabajar por un sueño: el de ser futbolistas profesionales y ponerse o, mejor dicho, defender la camiseta de Alianza Lima. Todos son parte de las academias blanquiazules, las cuales -a pesar de la pandemia- continuaron trabajando.

Nelson Reyes, quien llegó de Atlético Nacional de Colombia, es el encargado de implementar y reforzar este diseño. Uno de sus objetivos es que las academias y, por supuesto, todas las categorías del club se conecten y tengan una misma hoja de ruta hasta llegar al equipo de reservas. A propósito de esta escuadra, el próximo año estará conformada la sub18. Sí, la misma que disputó la final de la Copa Generación ante Sporting Cristal y que, a su vez, tuvo la chance de entrenar con el primer equipo.

Profesor Reyes, ¿considera que ha sido un año redondo para Alianza Lima?

Sí, y estamos muy contentos, porque cuando inició el año nos trazamos ciertos objetivos y se lograron. Y no lo digo solo por el primer equipo, sino también por lo que se hizo con la categoría sub 18, el equipo femenino y el vóley. Sin embargo, ahora eso compromete a todo el personal de cara a lo que va a ser el año entrante, porque vamos a querer más. Cuando vienes de atrás, todo es ganancia, pero cuando ya estás arriba lo que tienes que hacer es mantenerte. Ahora, todos estamos comprometidos en mantener a Alianza Lima donde se merece.

Usted arriba en octubre al club y mes y medio después llegan a la final de la Copa Generación, ¿cómo toma este logro?

Estamos muy contentos, porque en este torneo había muchos jugadores 2003 y algunos hasta 2002, sobre todo en Cristal. Nosotros tenemos un gran porcentaje de categoría 2004, por lo que llegar a la final nos deja satisfechos, tanto a los directivos como al comando técnico.

¿Hubo alguna presión extra por enfrentarse a Sporting Cristal?

En la fase previa, en La Florida, nos enfrentamos a ellos y le dije al CT que fue el mejor partido que le había visto al equipo. Lo logramos empatar y pudimos ir arriba en una jugada discutida en el último minuto. Ese fue como el ‘abreboca’ de lo que se venía. La final fue con presión, sobre todo, teniendo en cuenta que los chicos de Sporting Cristal ya tienen roce internacional y de selección. Aun así, Alianza Lima estuvo a la altura, y eso nos ilusiona de cara al 2022.

Alianza Lima se quedó con el segundo lugar de la Copa Generación. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima también tiene seleccionados nacionales…

Sí, y es muy importante porque le da un plus al jugador. Tener el honor de vestir los colores de la selección y tener esa experiencia es súper importante. Estar en selección es un orgullo. De hecho, en los clubes formativos, como nosotros, el objetivo es formar chicos para promoverlos a la selección y al primer equipo.

¿Cómo ha visto el nivel de Juan Pablo Goicochea y Jorge Del Castillo (ambos delanteros)?

Juan Pablo es un chico categoría 2005, o sea que está regalando dos años en el torneo sub 18. Yo le decía al técnico (Kenji Aparicio) que Juan Pablo se enfrentaba y le hacía pelea a Flabio Alcedo, que es categoría 2003, hablando del duelo delantero y defensa. Del Castillo me parece extraordinario, vamos a seguir mejorando su parte física, porque el fútbol moderno te exige trabajar no solo en lo ofensivo, sino también en lo defensivo, y creo que esos dos chicos destacaron por ello. Igual, sería injusto resaltar solo a ambos. El equipo fue muy homogéneo, todas las líneas tuvieron muy buen nivel

¿Cómo ha visto el trabajo del profesor Kenji Aparicio?

Él tiene la gran ventaja, de que la categoría 2004 la ha dirigido por años. Conoce muy bien al jugador, no solo dentro del campo del juego, sino también fuera. Conoce mucho al ser humano y eso le permite sacar el mejor nivel de cada uno.

Los chicos tuvieron una para muy importante por la pandemia, ¿cómo la han manejado?

Se tenía muy claro que el retorno iba a ser difícil, pero es un tema heterogéneo. A algunos no les costó mucho la para, a otros sí. Estas edades son complicadas, incluso, algunos aumentaron de talla.

¿Ya están al 100 %?

Están en ese proceso aún. Es muy atípico lo que ha sucedido. El club se está fortaleciendo en distintas áreas y va a haber un grupo de acompañamiento en el tema nutricional y psicológico. En el aspecto atlético, la comida debe ir de la mano para llevar a los jugadores a donde queremos. Hoy en día, el fútbol moderno nos invita a tener una proporción entre talla y peso y mejorar los niveles de fuerza. En eso estamos.

Cuando llegó al club habló del trabajo en conjunto de todas las áreas, ¿cómo se está estructurando todo eso?

El club tiene unas áreas transversales que son muy importantes en el tema del alto rendimiento. Nosotros hemos llegado a fortalecer este trabajo. Desde la dirección general, se han hecho cambios desde la parte médica, porque el jugador, aparte de los físico, técnico y táctico, necesita el empate en nutrición y psicología, que es muy importante. La psicología deportiva, de acuerdo a la tecnología de entrenamiento, es importantísima para el estilo de aprendizaje de cada uno.

En un año tan complicado por la pandemia, ¿cómo se ha manejado la captación de jugadores?

En divisiones menores trabajamos tres procesos. El primero es captación, luego formación y finalmente promoción. En captación, estamos fortaleciendo el área, y está el profesor Jaime Duarte, que ahora tiene todo el respaldo del área de scouting del primer equipo. Está también Carlos Aparicio, que en estrategia nos está ayudando mucho, y en enero vamos a agregar unos scout para estar en cada rincón del Perú buscando jugadores para Alianza Lima.

Ahora, con el retorno paulatino de actividades nos hemos movido para Chincha para hacer visorias y se tiene una red de cooperación que nos ha venido trayendo algunos chicos, sobre todo de la categoría 2008. Pero, aspiramos a que cuando se normalice todo, tengamos ya un plan estratégico para mejorar la captación.

Dos meses después, ¿cuál es su balance del club?

El primer paso es reforzar la categoría 2004, que es el objetivo a mediano plazo, y vamos a buscar conformar un buen equipo. Hay dos cosas fundamentales que han perdido ellos por el tema de la pandemia: entrenar y competir. Entonces, hemos tenido una estrategia de sostener nóminas y va a ser un año para evaluar. Además, se ha identificado, eso sí, algunos puntos, como el retorno de algunas categorías que han estado entrenando por zoom.

Joao Velasquez, Jorge Del Castillo, Mariano González Zela, Sebastián Aranda, R. Salazar y Juan Goicochea compartieron entrenamientos en Matute con el primer equipo de Alianza Lima, previo a la final nacional. (Foto: Alianza Lima)

Alianza Lima: sinónimo de una familia

¿Cómo es la relación con el primer equipo?

José Bellina (gerente deportivo) viene de menores y cree firmemente en los procesos. Para el trabajo de menores es importante que la cabeza visible del club crea en ello, porque desde ahí se traza el puente. Con el profesor Bustos, hemos tenido un par de reuniones, pero obviamente con todo lo que traía el final del torneo, estaban muy concentrados. Eso sí, cuando hubo inconvenientes del COVID-19 promovimos a algunos chicos. Ellos estuvieron, durante la semana, entrenando con el primer equipo, y la respuesta del profesor Bustos fue positiva.

¿Quiénes estuvieron en los entrenamientos?

Alcanzaron a entrenar Velásquez, Juan Pablo, Del Castillo, entre otros. Fueron varios, estuvieron rotando. El objetivo era ayudar a los trabajos tácticos.

¿Alguno le gustó al profesor Carlos Bustos? ¿Podrían ser promovidos?

En aquel entonces había incertidumbre por la Bolsa de Minutos, ahora nos han informado que sí habrá. Hay que esperar el retorno de los entrenamientos y ver con el ‘profe’. Ya tiene algunos referenciados, pero no me puedo adelantar en ese tema.

¿Qué opina de la Bolsa de Minutos?

Yo creo que es muy importante para el fútbol peruano, porque si los chicos aprovechan se pueden quedar como un activo del club.

Calendarios listos

¿Cuándo iniciarán los torneos de menores?

El primer torneo que va a iniciar es el sub 13 (2008), que es clasificatorio para el campeonato de Conmebol que se hace todos los años en Asunción. Los demás en marzo. Esta categoría (sub 13) va a seguir entrenando, no podemos dar el lujo de enviarlos de vacaciones.

¿Cuándo vuelven los entrenamientos generales?

Desde el 17 de enero deben estar todos desde la categoría sub 8. Esperemos que así sea, depende todo de cómo vaya la pandemia, pero por ahora eso está calendarizado.

¿Se sabe algo del torneo de reservas?

Nos han informado que va a ser muy novedoso, porque va a ser zonal. Los ocho equipos de Lima se van a repartir en cuatro grupos, es decir, dos cada uno. Va a ser 2002, pero nuestro equipo va a ser en gran porcentaje 2004. Le apostamos a esa categoría unos dos, tres años, porque queremos darles ese roce de gran nivel a temprana edad. Será en marzo.

¿Será descentralizado?

Eso aún se está evaluando, porque hay un tema de costos. Aún no nos han clarificado, pero nos dijeron que iba a ser zonal.

Juan Illescas dirige las categorias 2005 y 2006 en la Academia de Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo /GEC)

El primer paso: las academias

La pandemia trajo consigo muchas consecuencias negativas, siendo una de ellas el cierre de las academias deportivas. Sin embargo, en Alianza Lima nunca dejaron de trabajar y adecuaron las clases a las plataformas virtuales con el objetivo de que los niños sigan en actividad desde sus hogares; hasta hace cinco meses que nuevamente volvieron a las canchas, con todas las precauciones. “La idea es que el niño aprenda, no importa si sabe jugar o no, solo que tenga ganas de aprender”, comentó Alfonso Pacora, coordinador de las academias, a Depor.

Las escuelas trabajan sábado y domingo de forma presencial y un día a la semana por la plataforma virtual. Las categorías van desde la 2003 hasta la 2010 para hombres. Juan Illescas, ídolo blanquiazul, es el entrenador de las categorías 2005 y 2006: “Les estamos enseñando todo lo que uno ha aprendido como futbolista. Alianza es un equipo grande y más ahora que se ha obtenido el campeonato. Yo tengo acá cuatro años, hay muchos chicos con talento, pero están en una edad preparatoria. Queremos que se sientan bien para que cumplan su sueño”.

Alianza Lima también cuenta con academias de fútbol femenino (6-20 años) y de vóley (desde la categoría infantil). Todas las clases tienen un aforo de máximo 25 alumnos y se realizan en el estadio Matute. Hay futuro.

🔵⚪ ¡No te pierdas esta oportunidad! 💪🏽



Matricúlate en nuestras academias presenciales de fútbol y voley en nuestro estadio. ⚽🏐



Inscríbete aquí ➡️ https://t.co/R6S2l0h1et

#AlianzaLima #ElCorazónDelPueblo pic.twitter.com/dmYFZtPY6q — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) October 7, 2021









Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR