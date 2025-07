En un fin de semana en donde se esperaba repetir la misma sensación de euforia, tras un triunfo histórico en la Copa Sudamericana, el cuadro de Alianza Lima no pudo salir victorioso en su visita a Cusco FC. Los cuestionamientos no se hicieron esperar, sobretodo por las decisiones de Néstor Gorosito de no contar con su plantel completo e incluso, dejan en Matute a varios de sus habituales titulares. Sin embargo, para ‘Pipo’, eso no tuvo nada que ver en la derrota.

Un episodio amargo vivió el cuadro ‘blanquiazul’ en su estancia en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, pues se le hizo difícil vencer a un equipo que en los últimos torneo ha sabido rescatar por el poderío de sus jugadores, Cusco FC. Que, teniendo al goleador absoluto del torneo, venció por 2-0 a la escuadra limeña.

Si bien, es apenas el inicio del Torneo Clausura, las dudas que dejó el plantel de Néstor Gorosito fueron grandes. Sobretodo por generar la sensación de tener un equipo reducido, cuando los titulares se ausentan. Es decir, que no estarían contando con el mismo nivel entre titulares y suplentes.

Alianza Lima no logró encontrar un resultado favorable frente a Cusco FC. (Foto: Liga 1)

Sin embargo, esta situación es ajena a los pensamientos de ‘Pipo’, quien aseguró que no considera que en su plantel haya ese tipo de diferencias entre los habituales titulares y a los que les cuesta aparecer en la oncena de Alianza Lima. Siento tajante incluso, al momento de comparar a sus delanteros estrellas.

“No hay titulares ni suplentes, solamente somos un plantel y el titular es el que le toca jugar el partido. Son muy parejos todos los jugadores y tanto Paolo (Guerrero) como Hernán (Barcos) nos han hecho ganar muchos partidos”, comentó Gorosito en la conferencia de prensa pos—partido.

Reconociendo dicha situación, no dudó en explicar el por qué de la derrota, en un partido en el que Alianza por momentos tuvo protagonismo, pero con una ausencia de profundidad que no los llevó al tan ansiado gol, ante un equipo como Cusco FC que fue claro, y sobretodo preciso, en los momentos en los que debió atacar para quedarse con los tres puntos.

“De rato jugaron mejor que nosotros, tuvieron más posesión“, inició comentando. Pero la clave del triunfo de los dorados, no fue solo por ello, ya que Gorosito aseguró que un factor externo juega mucho a favor de sus rivales que han sabido sacar provecho de ello en casi todos sus compromisos en los que les ha tocado afrontar en calidad de locales.

“La altura nosotros sabemos que juega y mucho, porque la mayoría de los equipos de altura sacan casi todos los puntos de la altura, así que nosotros tenemos que corregir eso y ver cómo podemos lograr mejor rendimiento cada vez que vamos a la altura”, concluyó.

Alianza Lima cayó ante Cusco FC en su visita a la 'Ciudad imperial' (@cuscofc)

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Después de caer por un 2-0 frente a Cusco FC, Alianza Lima tendrá que viajar a Brasil cuando visite a Gremio en el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana, el próximo miércoles 23 de julio a partir de las 7:30 p.m (hora peruana) y se disputará en el Arena do Gremio.

En cuanto a la transmisión, esta estará a crgo de DSports para toda Latinoamérica, disponible en el servicio de DIRECTV, además de su versión destreamingen la plataforma de DGO.

