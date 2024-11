Néstor Gorosito vive a cuatro cuadras del Estadio José Dellagiovanna, cancha de Tigre, el último club al que dirigió. A diferencia de lo que muchos podrían creer, su casa no es como la del futbolero promedio, con decoraciones por todos lados, fotografías y recuerdos en las paredes. Sin embargo, desde esa comodidad le gusta ver cómo pasa el tiempo para analizarlo a su modo. Él observa el fútbol como un espejo de la sociedad: “Hoy, el papá y el hijo se tratan de boludo el uno al otro. No lo puedo entender”, sostuvo en una entrevista con La Nación. Desde su ángulo como entrenador también lo ve igual: “No cambió el futbolista, la que cambió es la juventud y cambiaron las generaciones”.

Esas declaraciones las dio en septiembre de este año y describe parte de su forma de pensar. Es un tipo chapado a la antigua, que le cuesta ir en la misma corriente que las nuevas generaciones y prefiere morir en la suya. Bajo esos preceptos, Gorosito está muy cerca de dejar su natal San Fernando para mudarse a La Victoria, donde lo espera un Alianza Lima en reconstrucción. El área deportiva apostó por él para que convenza a un grupo de jugadores necesitados de un cambio de chip. ‘Pipo’ sabe que no puede entrar en rodeos y tendrá que ser frontal. “Si yo mido costos y beneficios en función de lo que digo, me siento un cagón”, remarcó.

En su época de futbolista fue un enganche excepcional, ‘chocolatero’ como le decimos acá. Eso le permitió alcanzar la gloria con River Plate –ganó un Campeonato de Primera División, Copa Libertadores, Copa Intercontinental y Copa Interamericana– y terminó siendo ídolo de otro grande de Argentina como San Lorenzo. Ya cuando le tocó colgar los botines para ponerse el buzo de entrenador, Néstor forjó su idea futbolística en base a lo que él fue dentro de la cancha y le dio mucha importancia a los habilidosos.

Néstor Gorosito salió campeón con Argentina en la Copa América 1993. (Foto: Getty Images)

Llevándolo al mundo blanquiazul, se tejen muchas interrogantes sobre lo que va a encontrar como plantel, pues este todavía está en pleno armado y él hará sus pedidos personales para moldear lo que quiere plasmar en la cancha. Su pasado reciente no lo respalda, ya que en el 2023 no le fue bien en Colón y contribuyó a que los santafesinos se fueran al descenso; mientras que en su tercera etapa en Tigre se marchó a los tres meses y dejó al club en el último lugar de la Tabla Anual. Claramente no es el mejor momento de su carrera y está recibiendo un fierro caliente.

La llegada de Néstor Gorosito se da por una gestión de Franco Navarro, director deportivo de Alianza Lima, quien la semana pasada estuvo en Buenos Aires y empezó a analizar las opciones que habían en el mercado. Si bien Daniel Garnero estuvo en carpeta, por ahora no está en sus planes dirigir en el Perú. Bajo este panorama, ¿con qué técnico se encontrarán en La Victoria? ¿'Pipo’ será capaz de cambiar el rumbo de sus últimas experiencias en los banquillos? ¿Su personalidad podría chocar con un contexto que aún no conoce?

Club Periodo Partidos dirigidos Puntos por partido Nueva Chicago 2002-2003 27 1.27 San Lorenzo 2003-2004 46 1.70 Lanús 2005 32 1.31 Rosario Central 2006-2007 24 1.38 Argentinos Juniors 2007-2008 59 1.51 River Plate 2009 33 1.18 Xerez CD 2010 20 1.30 Argentinos Juniors 2011-2012 14 1.36 Tigre 2012-2013 45 1.22 Argentinos Juniors 2014-2015 41 1.27 UD Almería 2015-2016 20 1.30 San Martín (SJ) 2017-2018 37 1.19 Tigre 2019-2020 44 1.48 Olimpia 2020-2021 17 1.71 Gimnasia 2021-2022 60 1.62 Colón 2023 36 1.22 Tigre 2024 11 0.45

Los registro de Néstor Gorosito a lo largo de su carrera.

Néstor Gorosito dirige desde el 2002. (Foto: Getty Images)

El pensamiento del ‘Pipo’

En la citada charla con La Nación, Néstor Gorosito expuso su pensamiento acerca de los entrenadores que explican sus conceptos con palabras rebuscadas y tratan de confundir a la gente. Para él, el fútbol es sencillo, tanto en la cancha como en las palabras. “Hay como una onda donde parece que al fútbol le gusta que le mientan, y el fútbol es mucho más fácil. Los que saben mucho explican las cosas fáciles”, argumentó.

Del mismo modo, señaló algo que describe un punto clave de su contacto con Franco Navarro: Gorosito solo escucha a quienes fueron futbolistas en algún momento. Vaya que el ‘Pepón’ lo fue, y de los buenos. “Cada vez que un club me viene a buscar, y hay alguien que no fue jugador, yo no participo de una múltiple elección. Yo no digo que tengo la razón, pero si me venís a buscar es porque yo desde los seis años y hasta hoy, tengo 54 años de experiencia. Es cierto que te pueden decir que el obstetra no tuvo un hijo para ser obstetra, ok. Pero eso es ciencia, y esto es arte (el fútbol)”, agregó.

Néstor Gorosito tuvo tres etapa en Tigre. (Foto: Getty Images)

En ese sentido, para ir más a fondo en la manera de pensar de Gorosito, Depor conversó con Agustín Rodríguez, periodista y cronista de Tigre para Tigre Minuto Cero, medio especializado en el día a día del ‘Matador’. En primera instancia, reseñó cómo fue su última etapa en el club de Victoria. “Gorosito agarró Tigre sin siquiera ser una de las últimas opciones. Ya con eso arrancó la cosa bastante complicada porque había mucha disparidad en lo que él pedía como fichajes, y lo que el presidente Martín Suárez podía darle. Tigre no estaba en un buen momento económico”, resaltó.

Tigre no estaba en condiciones de traer a los jugadores que el ‘Pipo’ pidió y con el correr de las jornadas no encontró la manera de darle vuelta a los malos resultados: registró un triunfo, dos empates y ocho derrotas. “En lo que respecta a su trabajo, cuando uno consultaba a los empleados del club, te decían que había muy poco trabajo durante la semana, pocos entrenamientos. Y eso preocupaba, porque fecha a fecha Tigre no mejoraba y las falencias se repetían partido tras partido, sobre todo en el aspecto defensivo”, acotó.

Título Equipo País Año Copa de la Superliga Tigre Argentina 2019 Torneo Clausura 2020 Olimpia Paraguay 2020

El palmarés de Néstor Gorosito.

Tigre salió campeón de la Superliga de Argentina 2019, a pesar de haber descendido. (Foto: Getty Images)

¿Adaptabilidad?

Si bien no es que en Alianza Lima estén con los números en rojo, el presupuesto que tuvieron para este 2024 –según señalaron, el mejor de la historia del club– no será el mismo para el próximo año. Así pues, Néstor Gorosito tendrá que ser consciente de ello y coordinar conjuntamente con Franco Navarro y José Bellina, el gerente deportivo. Al respecto, Agustín Rodríguez señaló que en Tigre pasó por algo similar y le costó manejar el grupo que tuvo a su disposición, especialmente porque no contó con los jugadores ideales para su estilo.

“Tigre no estaba pasando por algo similar a Alianza Lima, pero tenía la intención de hacer un predio y eso conllevaba a gastar en el equipo. Gorosito intentó traer a muchos jugadores, varios de ellos mayores como Juan Manuel Sánchez Miño, de 34 años, o Brahian Alemán, de la misma edad. Él los conocía, por más que no estaban en un buen momento. En ese aspecto Gorosito es muy cerrado, ya que muchas veces rechazó potenciar a jugadores prometedores o joyas que necesitaban el respaldo para ser potenciados”, manifestó.

Haciendo hincapié en eso, Rodríguez remarcó que el DT de 60 años no acostumbra a darle oportunidades a los jugadores que vienen de las divisiones menores. ”Él prefiere tener a un jugador de 25 años para arriba, ya formado, que entienda los conceptos futbolísticos. En su primer ciclo sí hizo debutar a algunos juveniles, pero no es su especialidad. Tigre tuvo una camada de inferiores que salió subcampeón del Torneo de Reservas y mucha gente se ilusionó, pero Gorosito dijo en una conferencia de prensa que tenían nivel para Tigre. Sin embargo, muchos de ellos ahora son claves, o sea, la erró mal”, acotó.

Néstor Gorosito ganó el Torneo Clausura 2020 del fútbol paraguayo con Olimpia. (Foto: Olimpia)

Un sistema para potenciar a los talentosos

Durante el 2024, Alianza Lima apostó por 3-5-2, tanto con Alejandro Restrepo como con Mariano Soso. Con la llegada de Néstor Gorosito esto podría cambia radicalmente, pues es un entrenador que en la mayoría de sus equipos jugó con línea de cuatro en el fondo. Además de decantarse por los jugadores técnicos y desequilibrantes –si es posible puede jugar hasta con dos enganches–, es capaz de adaptarse a lo que tiene, siempre y cuando eso no lo lleve al extremo de renunciar a su idea madre.

“Gorosito va armando su equipo en base al plantel que tiene, le va mejor cuando encuentra una base sólida. En su primer ciclo tuvo a grandes defensores y eso le permitió llegar a la final de la Copa Sudamericana. Después tuvo a enganches más técnicos. En cuanto al delantero, él prefiere a uno fijo, que pelee con los defensores, que esté corriendo constantemente. A Gorosito no le gustan los delanteros que solo están en el área, o que no corren al espacio. Después, en cuanto al esquema, en el 2019 que salió campeón apostó por un 4-2-3-1 con tres enganches”, señaló.

A partir de esta explicación, podemos intuir que se vienen cambios drásticos en el plantel de Alianza Lima. Actualmente no hay un enganche neto y seguramente el área deportiva apuntará a reforzarse en esa posición, ya que Gorosito le da mucha preponderancia a lo que este pueda hacer como organizador de su equipo. Del mismo modo, en estos momentos los blanquiazules tienen a cuatro delanteros: Paolo Guerrero, Matías Succar y Víctor Guzmán, mientras que Hernán Barcos están a un paso de renovar por todo el 2025. ¿Quién será el elegido por el ‘Pipo’?

Alianza Lima quiere contar con Hernán Barcos para el 2025. (Foto: Getty Images)

¿Temor a la presión?

Alianza Lima siempre es un fierro caliente, más si lleva dos años sin campeonar y su clásico rival acaba de celebrar su bicampeonato en su centenario. Los números son claros: los blanquiazules han tenido a cinco entrenadores en los últimos cuatro años (Carlos Bustos, Guillermo Salas, Mauricio Larriera, Alejandro Restrepo y Mariano Soso), además de dos interinatos (Nixon Perea y Diego Ortiz). Por eso, sumado a la presión de la hinchada, Néstor Gorosito necesitará mucho respaldo de Franco Navarro si es que los resultados no se dan los primeros meses.

Agustín Rodríguez fue enfático en este punto y señaló que el argentino ya ha convivido con este tipo de escenarios, por lo que saber manejarse en situaciones límite. “‘Pipo’ prefiere un manejo pesado, primero en su grupo, encontrar en alguien en quien confíe. Tener un capitán de su confianza, para que este ordene al grupo y él se encargue del resto. En general, Gorosito tiene mucha experiencia en el manejo de grupo. Eso sí, es bastante terco y más con los periodistas”, apuntó.

En esa misma línea, el colega argentino enfatizó que Gorosito no suele tener conferencias de prensa muy largas y responde escuetamente. “Es bastante frío en su trato con la prensa. Se siente bastante superior. No entra en polémicas, pero sí deja algunas respuestas para titulares. Recuerdo cuando una vez un colega le preguntó sobre por qué cambiaba de alineación en todos los partidos, y él solo atinó a responder: ‘somos los que estamos’. Esa es su personalidad hacia afuera”, sentenció.

Néstor Gorosito tiene una relación muy áspera con la prensa. (Foto: Getty Images)





