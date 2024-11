El fútbol peruano está atravesando por una profunda crisis desde hace varios años, pero la reciente detención de las cabezas que manejan este deporte agravó la situación, por lo que cada día se van escribiendo nuevos capítulos alrededor de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Si bien Agustín Lozano y otros implicados –Gisella Mandriotti, Genaro Miñán Armanza, Sabrina Martin Zamalloa y José Isla Montaño– fueron liberados el pasado 19 de noviembre, las investigaciones del Ministerio Público siguen su curso y el denominado caso ‘Los Galácticos’ no está cerrado –el 10 de diciembre será la audiencia donde se definirá la posible prisión preventiva para el presidente de la FPF y otros de sus directivos–. Así pues, una nueva polémica se viene tejiendo entorno al máximo ente rector del balompié en nuestro país.

Tal como estaba previsto desde hace una semana, el lunes 25 se llevó a cabo un directorio en la FPF, donde, dentro de los temas que se tocaron según la agenda programada, destacaron tres puntos claves: la revisión de los contratos por los derechos televisivos con la empresa 1190 Sports, la salida de Lozano como presidente y el pedido a la FIFA para que instaure una Comisión Normalizadora. Sin embargo, cuando los dos últimos puntos entraron a votación, la balanza no se inclinó en favor de un cambio.

Ya sin Gisella Mandriotti como parte de la Junta Directiva –presentó su renuncia el domingo 24–, la moción quedó así: dos votos a favor (Raúl Bao, presidente de la San Martín y Juan Enrique Dupuy, representante de la Safap) y siete en contra (Arturo Ríos, vicepresidente de la FPF y presidente de Atlético Grau; Luis Duarte, presidente de la Liga Departamental de Áncash; Raúl Lozano, presidente de Mannucci; José Carlos Isla, presidente de Juan Aurich; Osías Ramírez, presidente de UTC; Víctor Bellido, presidente de Ayacucho FC; y Gerardo Humberto Miñán, presidente de la Liga Departamental de Tumbes).

Agustín Lozano fue liberado tras el levantamiento de su detención preliminar (Foto: Poder Judicial)

Como era de esperarse, este desenlace trajo consigo la renuncia de más miembros de la Junta Directiva de la FPF: Juan Enrique Dupuy, representante de la Safap, presentó su dimisión irrevocable con una carta dirigida a Agustín Lozano. En ella señala que, en lugar de solicitar una Comisión Normalizadora a la FIFA, solo le dieron como “premio consuelo” una simple consulta a la entidad internacional. Así, agregó que “veo con preocupación que seguimos en el mismo rumbo, no hay intención de cambio ni autocrítica, por lo que considero que mi permanencia y participación en el Directorio carece de sentido”.

El resultado de este directorio generó fuertes críticas de la opinión pública. El periodista Eddie Fleischman, a través de sus redes sociales, cuestionó la idoneidad de los siete representantes que votaron en contra de la Comisión Normalizadora. “Estos siete últimos son cómplices y aliados del directivo sancionado por reventa de entradas (Agustín Lozano) y culpables del desastre. Vean qué curioso el ‘sólido norte’ de Lozano en su directorio. Votaron en contra de pedirle la renuncia los representantes de Atlético Grau (Piura), Mannucci (Trujillo), Juan Aurich (Chiclayo), UTC (Cajamarca) y la Liga de Tumbes. Todos incondicionales del presidente del futbol; sepan en manos de quienes está el fútbol peruano”, comentó.

Juan Enrique Dupuy renunció a la Junta Directiva de la FPF. (Foto: YouTube)

¿Qué pasará con la Junta Directiva de la FPF?

Con las renuncias de Gisella Mandriotti y Juan Enrique Dupuy, la Junta Directiva quedó conformada por nueve miembros: el presidente Agustín Lozano; los vicepresidentes Arturo Ríos y Luis Duarte; y los integrantes Raúl Bao, Osías Ramírez, Víctor Bellido, Raúl Lozano, José Carlos Isla y Genaro Humberto Miñán. En consecuencia, surgió la interrogante sobre lo que pasaría si continúan dimitiendo más personas y la JD termina reduciéndose a menos de su 50 %. En este caso, hay que revisar lo que dicen los estatutos de la FPF.

Este señala que “si quedan vacantes un cargo o hasta el 50 % de los cargos de la Junta Directiva, esta elegirá a los nuevos integrantes cumpliendo los requisitos establecidos en el numeral 4 y 5 del presente artículo, y dará cuenta de ello, en la siguiente Asamblea de Bases, la cual confirmará o no a los nuevos integrantes”. En caso de que la JD sea menor al 50 %, “el secretario general convocará una Asamblea de Bases extraordinaria con el fin de elegir a los sustitutos para el resto del mandato”. Es decir, la FPF tiene la sartén por el mango y podrá sustituir a los miembros que puedan renunciar de aquí en adelante.

La FPF está atravesando por una de las peores crisis de su historia. (Foto: FPF)

¿Qué se busca con la Comisión Normalizadora de la FIFA?

Debido a que la probidad de los miembros de la Junta Directiva de la FPF está en entredicho, especialmente porque las imputaciones del Ministerio Público siguen bajo investigación –por los presuntos delitos por organización criminal, fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, corrupción en el ámbito privado y lavado de activos–, Raúl Bao y Juan Enrique Dupuy lideraron la votación a favor de la intervención de la FIFA a través de una Comisión Normalizadora, pero –como vimos– no fueron mayoría dentro del directorio.

Aunque por el momento este cambio de rumbo está lejos de que se vuelva una realidad, es importante señalar cuáles serían sus funciones si es que se instalan en la FPF. Una Comisión Normalizadora es un grupo temporal de personas designadas para dirigir una federación o asociación deportiva cuando esta enfrenta problemas serios, como irregularidades administrativas, legales o éticas. Su principal tarea es mantener la operatividad básica de la institución, mientras se resuelven los conflictos y se trabaja en la restauración de un liderazgo estable y legítimo.

Estas comisiones suelen ocuparse de tareas administrativas cotidianas (como organizar competencias, manejar presupuestos o aprobar decisiones operativas) y también de cuestiones más complejas, como reformar estatutos o supervisar elecciones internas. En lo concerniente al fútbol, solo la FIFA tiene la autoridad para nombrar y guiar una Comisión Normalizadora, fijando sus responsabilidades y su periodo de actuación de acuerdo con las necesidades de la federación afectada.

La FIFA todavía no puede intervenir en la FPF. (Foto: FIFA)

Por lo general, estas comisiones están formadas por personas con experiencia en gestión deportiva o especialistas en áreas clave como leyes o administración, mayormente del país donde se actúa. Sin embargo, en algunos casos, pueden incluir miembros internacionales designados por la propia FIFA. De darse en el Perú, no sería el primer caso en Latinoamérica. A raíz del escándalo del FIFA Gate, federaciones de países como Guatemala, Argentina, Uruguay y Venezuela, han pasado por este proceso a raíz de sus crisis internas, ya sea por corrupción o por problemas legales y organizativos.

En diálogo con Depor, Jaime Talledo De Lama, abogado socio líder de la práctica de Derecho Deportivo de Stucchi Abogados, señaló que ve muy lejano que una Comisión Normalizadora se haga cargo de la FPF, en vista de lo que se vio en el último directorio. “Viendo el actuar de las personas que están en el directorio, creo que en principio van a intentar seguir al mando de la Federación. No veo un espíritu de desprendimiento por parte de la mayoría, de intentar salir de esta situación caótica. Entiendo que hay un sector que cree o piensa que no hay nada que arreglar, o sea, que las cosas vuelvan al estadio anterior a la prisión preliminar de algunos miembros”, señaló.

En ese sentido, Talledo De Lama no avizora la llegada de una Comisión Normalizadora si las cosas siguen así. “Todavía veo lejana la posibilidad de que realmente se pueda instalar una comisión así. Técnicamente no hay los requisitos para que esto suceda. Hay dos formas: que la FPF quede acéfala, en el sentido de que no haya quorum suficiente para que se pueda sesionar en el directorio; o que se digite una solicitud a la FIFA. Todavía veo lejana esa posibilidad”, acotó.

En esa misma línea, Jhonny Baldovino, asesor legal de la Safap, agregó que la FIFA no va a intervenir en la FPF si no hay una solicitud de por medio. “Eso lo tendría que hacer la Junta Directiva. La FIFA no va a intervenir si la Junta Directiva está vigente. Si renuncian todos, se va a actuar de acuerdo al estatuto. Si se quedan menos del 50 %, los que se quedan tienen que convocar a elecciones; eso tomaría varios meses”, afirmó en una entrevista con el programa Después de Todo.

Agustín Lozano todavía tiene que afrontar una audiencia donde se determinará su posible prisión preventiva. (Foto: FPF)

La FPF y la defensa legal de sus miembros

Además del directorio que hubo el último lunes, otro de los temas que salió a la luz fue el pedido de Víctor Bellido, presidente de Ayacucho FC y miembro de la Junta Directiva, quien le solicitó a la FPF que se hiciera cargo de su defensa legal en el caso de ‘Los Galácticos’. Como se recuerda, si bien este directivo no fue detenido preliminarmente como el resto, sí forma parte de las investigaciones del Ministerio Público. “Por medio de la presente, en calidad de directivo de la FPF, y con relación a la investigación de la referencia, mediante la presente remito la propuesta de honorarios profesionales del estudio de abogados Villavicencio Meza & Rivera, quienes asumirán mi defensa en esta nueva etapa de investigación preparatoria”, se lee en la solicitud.

Este documento detalla que los servicios legales cubrirían delitos como fraude en la administración de personas jurídicas, coacción, crimen organizado, defraudación tributaria y lavado de activos, entre otros, enmarcados en una carpeta fiscal específica. El costo global asciende a 85 mil dólares e incluye montos escalonados desde la etapa de investigación preparatoria hasta una posible apelación de sentencia. Esta información fue revelada por Horacio Zimmermann a través de sus redes sociales.

“Aparentemente la FPF le ha dicho a los miembros del directorio que van a correr con los gastos de la defensa legal. Eso yo no lo critico, porque al final es dinero privado; pero 85 mil dólares la defensa de solo uno, imagínate cuánto sería por siete (miembros). Imagínate que cueste 50 mil, estamos hablando de 350 mil dólares en defensa legal, o sea más de un millón de soles. No me interesa si le corresponde o no a la FPF, el problema surge cuando hay un mal Torneo de Reservas, Liga 2. Y uno se pregunta por qué no usan ese dinero en hacer mejorías; ahí es la discusión”, señaló Zimmermann en su programa Doble Punta.

Víctor Bellido es miembro de la Junta Directiva de la FPF y presidente de Ayacucho FC. (Foto: Ayacucho FC)





TE PUEDE INTERESAR