Alianza Lima consiguió el primer objetivo el último domingo, al ganar la primera final de la Liga 1 en el Estadio Nacional. El resultado no es determinante para quedarse con el título y eso lo sabe Jefferson Farfán, quien dejó un mensaje a los hinchas para que se guarden la calma.

A través de su cuenta de Instagram, el delantero íntimo compartió un post con imágenes del final del partido y con un claro pedido de calma a los aficionados, porque resta un partido que es preciso ganar o empatar para así asegurar que levanten la copa esta temporada.

“Esto no ha terminado, esto sigue, y esta banda sigue enfocada en el objetivo final. Gracias a esa hinchada que estemos donde estemos, no para de alentar. Con ustedes, no paramos hasta lograrlo todo. ¡Arriba Alianza!”, escribió en sus redes sociales, desencadenando una gran cantidad de likes y comentarios.

Alianza Lima y el partido definitivo

Alianza Lima aseguró la primera victoria en el choque de ida de la final; sin embargo, resta un partido más donde los rimenses buscarán romper con la racha ganadora de los íntimos. Curiosamente, esta es el primer triunfo de los dirigidos por Carlos Bustos a Sporting Cristal, ya que en los duelos por Fase 1 y 2, los íntimos cayeron.

Tras la anotación del ‘Pirata’, Cristal respondió con varios ataques, intentando igualar el marcador. En algunas ocasiones, el portero Ángelo Campos atajó de forma estupenda, y en otras, los elementos del elenco bajopontino no estuvieron finos de cara al arco.

El domingo 28 de noviembre, Alianza Lima y Sporting Cristal se volverán a ver las caras, para definir al campeón de la Liga 1. Será otra vez en el Estadio Nacional, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de GOLPERU y también podrá verlo por Movistar Play.





