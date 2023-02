El fútbol peruano ha sido testigo de su quinto ‘walkover’ en una sola jornada, luego de que Alianza Lima se ausentara en el estadio Alberto Gallardo para enfrentar a Sporting Cristal por la tercera fecha del Torneo Apertura. Cumpliendo con lo que habían declarado hace unos días, el cuadro de La Victoria se mantuvo firme en su postura de no participar en el campeonato hasta que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) levante la medida cautelar sobre los derechos televisivos.

El comunicado de Alianza Lima, junto a otros seis clubes, fue claro: no serán parte de la Liga 1 2023, mientras que la FPF mantenga el efecto de la medida cautelar que les imposibilita transmitir sus partidos por GOLPERU, respetando su vínculo con el Consorcio Fútbol Perú. Así, pues, en el Rímac solo se hizo presente el equipo local y se cumplió con todos los actos que señala el protocolo de un partido.

Kevin Ortega, el árbitro principal del compromiso, aguardó durante diez minutos a que aparecieran los jugadores victorianos –algo que evidentemente no iba a suceder– y, cumplido el tiempo, dio por confirmado el ‘walkover’. De esta manera, Cristal ganó 3-0 y sumó sus primeros tres puntos en el campeonato.

Tras haberse consumado la victoria de los celestes, Irven Ávila, quien iba a ser el capitán en esta mañana, conversó con ‘Liga 1 MAX’ y dejó sus impresiones sobre lo sucedido. El huanuqueño lamentó que hayan tenido que ganar de esa manera, sobre todo porque necesitan sumar minutos para llegar en óptimas condiciones a su participación en la Copa Libertadores 2023.

“Se ganó, no de la forma que nos hubiese gustado comenzar el torneo, pero se sumó tres puntos, no es lo adecuado porque se nos viene un partido internacional. No nos ayuda, pero el ‘profe’ seguro ha planificado otras cosas para subsanar la situación”, manifestó el exjugador de Sport Huancayo.

La terna arbitral cumplió con los actos protocolares a pesar de la ausencia del plantel de Alianza Lima. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

Sporting Cristal vs. Alianza Lima: lo que se viene

Luego de este compromiso por la tercera jornada del Torneo Apertura, Sporting Cristal deberá visitar a Carlos A. Mannucci el próximo sábado 11 de febrero por la fecha 4 del campeonato. El duelo está pactado para las 3:00 p.m. y se jugará en el estadio Mansiche de Trujillo.

El elenco dirigido por Tiago Nunes buscará sumar sus primeros tres puntos en condición de visitante y así seguir escalando en la tabla de posiciones, la cual, por la cantidad de ‘walkover’ que se vienen presentando en la presente temporada, va a estar muy apretada, con varios clubes en lo más alto.

En lo que respecta a Alianza Lima, lo más seguro es que el plantel no se presente a su partido ante Sport Boys, programado para el domingo 11 de febrero desde las 3:00 p.m. en el Alejandro Villanueva. La postura del cuadro victoriano es firme: no jugarán hasta llegar a un acuerdo con la FPF por los derechos televisivos.





