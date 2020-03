No le gusta la crema. Pablo Bengoechea se despidió de Alianza Lima y aprovechó una conferencia de prensa para dejar en claro que jamás dirigirá a Universitario en el Fútbol Peruano, debido al gran cariño que le tomó a la institución de La Victoria.

“Sé que el clásico es Alianza Lima vs. Universitario. En él, tengo claro en qué vereda estoy. Puedo volver a dirigir en el Fútbol Peruano, pero nunca voy a jugar un clásico ante Alianza Lima”, sostuvo el extécnico blanquiazul.

Pablo Bengoechea agotó sus fuerzas con Alianza Lima

El estratega de Alianza Lima confesó que el plantel no pudo recibir el mensaje que quiso transmitir desde que inició la temporada. Esto fue uno de los principales motivos por los que tomó la decisión de dar un paso al costado

“Desde que inició el año hasta el 5 de marzo, no logré convencer al plantel de lo que quería. No quedó claro lo que se tiene que hacer una institución tan grande. Comuniqué que la situación me había superado y que me siento sin fuerzas para ayudar a Alianza Lima”, manifestó Bengoechea.

Asimismo, detalló que tras esta situación, informó de lo sucedido a la directiva del club y, posteriormente, a sus dirigidos. “Esta decisión no fue tomada de un día para otro. Ya lo venía pensando y el sábado se lo comuniqué a mis jugadores. Simplemente que decidí acompañarlo el domingo en el ‘clásico’”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

UNIVERSITARIO VENCIÓ 2-0 A ALIANZA LIMA POR EL SUPERCLÁSICO DEL FÚTBOL PERUANO

Resumen del partido entre Universitario y Alianza Lima. (Video: América TV)

TE PUEDE INTERESAR