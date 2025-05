Desde que volvió a jugar después de su lesión, Pablo Ceppelini no ha podido rendir en su mejor forma con Alianza Lima. Fue titular contra Cienciano y Atlético Grau, pero ayer fue ‘pifeado’ por los hinchas que querían ver más de él. El uruguayo es consciente del malestar de los aficionados por el resultado (1-1) que los aleja de los primeros lugares del Torneo Apertura; sin embargo, respondió a quienes lo cuestionaron durante el partido.

“En el fútbol no tienes memoria. Hace un mes dejamos fuera a Boca y éramos todos unos fenómenos; ahora pierdes con Cienciano y empatas con Grau y la gente se ríe, la gente es muy pasional. Y está bien que nos exijan, porque estamos en Alianza, es un club grande, pero hay que tener un poquito de memoria porque el trabajo no se puede tirar así por la borda”, expresó el uruguayo en zona mixta.

Ceppelini entiende el malestar de los hinchas de Alianza Lima, ya que ante Atlético Grau era una oportunidad grande para recomponerse de la derrota frente a Cienciano y acercarse más al líder Universitario de Deportes, que juega este domingo ante Alianza Atlético en el Estadio Monumental.

Alianza Lima empató ante Atlético Grau por el Torneo Apertura. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)

“Sabemos que le gente es pasional, quieren que ganemos todos los partidos. Nosotros puertas adentro terminamos muy enojados, con mucha bronca, porque era un partido para llevarnos los tres puntos. Como te digo, esa mano de Hernán (Barcos) no sé si es tan clara. Si el partido termina 2-1, estaríamos hablando de otra cosa”, sostuvo el mediocampista.

Por otro lado, el uruguayo hizo hincapié en la ausencia de varios futbolistas en Alianza Lima, quienes se vienen recuperando de sus lesiones o cumpliendo fecha de castigo: “Tenemos que mejorar. Se están recuperando compañeros. Hay que consolidar un once también que es importante, pero ahora los compañeros tienen que pensar en Talleres, que va a ser un partido fundamental para tratar de seguir en la Copa Libertadores”.

Asimismo, reconoció que es cuestión de tiempo para volver a su mejor nivel. “En lo personal, me sentí mucho mejor. El partido con Cienciano siempre vuelve con dudas, con miedo de resentirse de la lesión. Pero hoy (ayer) me sentí mejor, no entendí mucho el cambio del segundo tiempo. Estoy tranquilo, son decisiones del técnico y hay que respetarlas. Uno se sentía bien, pero nos vamos tristes porque dejamos dos puntos”, apuntó.

Pabo Ceppelini tiene anotado 1 gol en la presente edición de la Copa Libertadores 2025. (Foto: Alianza Lima)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar por 1-1 frente a Atlético Grau, Alianza Lima volverá a tener actividad la próxima semana, cuando visite a Talleres de Córdoba, por la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Dicho compromiso está programado para el jueves 15 de mayo desde las 5:00 p.m. y se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica y disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en la web de Depor.

