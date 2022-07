Alianza Lima se encuentra en búsqueda de un delantero y con la llegada del lateral derecho argentino Gino Peruzzi (lateral), las posibilidades de buscar un atacante en el exterior quedarían descartadas, puesto que alianza completaría todos sus cupos de extranjeros: cuenta también con Hernán Barcos, Pablo Míguez, Pablo Lavandeira y Arley Rodríguez.

Es por ello que el cuadro blanquiazul estaría pensando en la posibilidad de promover a alguno de sus canteranos. En este caso, Pablo Goicochea. Pues, la llegada de Paolo Guerrero se complicó, dado que hasta el momento el atacante no ha respondido a la propuesta que le hizo el club de La Victoria.

Goicochea es diestro. Tiene buen juego aéreo (mide 1.81). Juega con doble delantero, pero más adelantado. Una nueva versión joven de Wilmer Aguirre.

El futbolista de 17 años (categoría 2005) convenció a Carlos Bustos, tras su destacada participación en el 2021 y lo que viene realizando la actual temporada en el Torneo de Promoción y Reservas. Cabe resaltar que ‘Goico’ firmó contrato profesional a inicios de este año junto a Enzo Borletti, Jorge Del Castillo y Jhoao Velásquez.

📸Nuestros canteranos, Enzo Borletti, Jhoao Velásquez, Jorge del Castillo y Juan Pablo Goicochea, han firmado su primer contrato profesional. 👏🏾⚪️🔵



¡Felicidades, muchachos!🙌🏾#EstoEsAlianza#AlianzaCampeón pic.twitter.com/jWWFjPUta5 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) February 7, 2022





Su relación con Carlos Bustos

La buena relación entre Carlos Bustos y los futbolistas de la sub 18, que en el 2021 disputaron la Copa Generación -no hubo Torneo Reservas-, comenzó desde su llegada y se afianzó a fines de la temporada, cuando un brote de covid-19 contagió a más de 10 futbolistas del primer equipo a dos semanas de la final nacional frente a Sporting Cristal.

Fue así como Joao Velásquez, Jorge Del Castillo, Mariano González Zela, Sebastián Aranda, R. Salazar y Juan Pablo Goicochea fueron los elegidos por Carlos Bustos para ser parte de sus entrenamientos y reforzar los mismos durante los trabajos con balón, ante un plantel que había quedado incompleto a puertas de un partido tan importante.

“Cuando hubo inconvenientes del COVID-19 promovimos a algunos chicos. Ellos estuvieron, durante la semana, entrenando con el primer equipo, y la respuesta del profesor Bustos fue positiva”, nos dijo en aquel entonces Nelson Reyes.

“José Bellina (gerente deportivo) viene de menores y cree firmemente en los procesos. Para el trabajo de menores es importante que la cabeza visible del club crea en ello, porque desde ahí se traza el puente. Con el profesor Bustos, hemos tenido un par de reuniones, pero obviamente con todo lo que traía el final del torneo, estaban muy concentrados”, agregó el colombiano.





Primer objetivo logrado

El año pasado Alianza Lima quedó en segundo lugar en la Copa Generación, tras caer en la final contra Sporting Cristal. El elenco dirigido por Jorge Cazulo se impuso en tanda de penales, tras empatar 1-1 con goles de Gilmar Paredes, por parte de los rimenses, y Christian Valladolid, de los ‘íntimos’. Y aunque el equipo de Kenji Aparicio no se haya quedado con el título, Juan Pablo Goicochea fue uno de los jugadores más destacados de aquel campeonato. Incluso, fue convocado en varias oportunidades a la selección nacional como sparring.

📰 Juan Pablo Goicochea, Sebastian Aranda, Ángel de la Cruz, Marcelo Matzuda, Óscar Pinto y Luis Navea son los jugadores pertenecientes a Alianza Lima que han sido convocados como sparring de la Selección Nacional 🇵🇪, del 24 de agosto al 7 de septiembre pic.twitter.com/EpjBZroEVd — Alianza History 📜💙 2️⃣5️⃣🏆 (@alianzahistory) August 21, 2021





“El ‘profe’ nos dijo que estaba orgulloso del grupo y que hicimos un gran campeonato y que debemos seguir por esa línea porque vienen grandes cosas. Mi rendimiento personal creo que fue un 7 sobre 10. De cara al otro año, me he planteado estar en el equipo de Reserva pero aún no me han dicho nada, ese es mi objetivo”, confesó Juan Pablo a Ovación en diciembre. Lo logró.

A inicios de junio arrancó el Torneo de Promoción y Reservas (después de dos años sin jugarse) y Goicochea forma parte del equipo ‘íntimo’. Alianza lleva cinco fechas disputadas y Juan Pablo ha logrado anotar en tres oportunidades. Marcó en su debut ante Sport Boys y anotó un doblete frente a la Academia Cantolao en la cuarta jornada.

Fecha Partido Goles 03/06/2022 Alianza Lima 2-0 Sport Boys 1 10/06/2022 Alianza Lima 0-3 Universitario - 18/06/2022 Coopsol 0-1 Alianza Lima - 23/06/2022 Alianza Lima 2-0 A. Cantolao 2 27/06/2022 D. Municipal 0-0 Alianza Lima -

Este viernes los blanquiazules enfrentarán a Sporting Cristal en La Florida y ‘Goico’ tendrá una nueva oportunidad de destacar. Además, de ganar, superaría a los rimenses y alcanzaría la zona de clasificación a la fase final junto al líder del grupo B, Universitario de Deportes.

Club PJ PG PE PP DG Pts Universitario 5 4 1 0 6 13 Sporting Cristal 5 3 1 1 5 10 Alianza Lima 5 3 1 1 2 10 Sport Boys 5 3 0 2 7 9 A.Cantolao 5 1 3 1 -1 6 U. San Martin 5 1 1 3 -4 4 D. Municipal 5 1 1 3 -7 4 D. Coopsol 5 0 0 5 -8 0

Sobre la modalidad del campeonato, este juega en un formato de dos ruedas, todos contra todos; en 4 grupos de 8 equipos definidos por cercanía geográfica (Grupo A, norte; Grupo B, Lima y Callao; Grupo C, Sur y Grupo D, centro). Los dos primeros clasificarán a los cuartos de final que serán disputados en partidos de ida y vuelta, mientras que las semifinales y final se disputarán a partido único.





Los jóvenes valores de Alianza Lima

Darlin Leiton fue otra de las apuestas de Alianza Lima a inicios de año. El volante de 21 años firmó contrato por tres temporadas con la finalidad de en un futuro ser vendido al extranjero y generar un ingreso para el club. La idea con estos futbolistas es formarlos y brindarles las herramientas necesarias para su desarrollo.

De esta manera, el jugador con pasado en Independiente, logró sumar 86 minutos en seis partidos de la Liga 1 y 30′ en dos de la Copa Libertadores: enfrentó a Fortaleza y Colo Colo en el estadio Matute. Lamentablemente, no pudo continuar, puesto que en mayo sufrió una lesión en los meniscos y tuvo que ser operado. Continúa en recuperación.

Franco Zanelatto de 22 también llegó a La Victoria este 2022 por tres años. No obstante, no logró debutar con la blanquiazul y fue cedido a Alianza Atlético para no ocupar plaza de extranjero.Hasta el momento, en el Torneo Apertura ha sumado 13 partidos y 979 minutos. Y se espera que consiga su nacionalización antes de que culmine el año.

Eso sí, existen otros jugadores ‘íntimos’ jóvenes como Oslimg Mora (23), Renato Rojas (22), Joao Montoya (20), Oscar Pinto (20), Mauricio Matzuda (18), que son constantemente considerados. De hecho ‘Tato’ es parte del equipo titular y ha tenido roce internacional en la Copa Libertadores, donde jugó cinco de los seis partidos de Alianza esta temporada.

