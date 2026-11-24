El Club Alianza Lima emitió un comunicado oficial dirigido a sus hinchas y a la opinión pública para informar sobre el estado de salud de su director técnico Pablo Guede. El anuncio llega en plena espera por conocer al rival para disputar el título nacional de la Liga 1, tras una situación médica inesperada ocurrida inmediatamente después del último compromiso del equipo en el torneo Clausura ante FC Cajamarca.

Según detalla la institución blanquiazul, una vez finalizado el encuentro frente a FC Cajamarca, válido por la fecha 17 del Torneo Clausura, el estratega tuvo que ser trasladado de urgencia a una clínica. En el centro médico, Guede fue sometido a una intervención quirúrgica de emergencia tras diagnosticársele un cuadro de apendicitis aguda.

Respecto al resultado de la cirugía, el club llevó tranquilidad a su hinchada al confirmar que la operación se realizó con total éxito. Actualmente, el entrenador se encuentra en condición estable y evoluciona de manera favorable, permaneciendo bajo el monitoreo constante tanto de los especialistas de la clínica como del departamento médico de Alianza Lima.

Comunicado de Alianza Lima sobre el estado de salud de Pablo Guede. (Foto: X)

Siguiendo las recomendaciones de los médicos tratantes, Pablo Guede iniciará de inmediato su etapa de recuperación postoperatoria. El club precisó que, conforme avance su evolución clínica, el técnico se reintegrará a los entrenamientos del primer equipo en el transcurso de los próximos días.

Mientras dure su ausencia temporal en el campo de entrenamiento, la conducción de las sesiones de trabajo del plantel profesional quedará bajo la responsabilidad de su comando técnico. De esta manera, la institución asegura que la planificación deportiva previamente establecida continuará ejecutándose sin ningún tipo de alteraciones.

Finalmente, el pronunciamiento oficial cierra destacando la fortaleza interna del grupo en este momento. Alianza Lima enfatizó que todo el equipo se mantiene completamente unido y firme en su compromiso de alcanzar el objetivo principal que la institución se trazó desde el inicio de la temporada.

Alianza Lima espera rival en la final de la Liga 1: Sport Huancayo o Universitario. ( Fotos: Paloma del Solar / @photo.gec)

¿Cuándo jugará Alianza Lima los play-offs de la Liga 1 2026?

Alianza Lima ya tiene asegurada su presencia en la final de la Liga 1 2026, por lo que no tendrá que disputar las semifinales. El equipo blanquiazul, que conquistó el Torneo Apertura y terminó como líder de la tabla acumulada, esperará al ganador de la llave entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo para conocer a su rival por el título nacional. Esta semifinal se jugará el 29 de noviembre y el 4 de diciembre, en partidos de ida y vuelta.

De esta manera, Alianza Lima disputará la final nacional el 8 y 13 de diciembre. El primer encuentro será el martes 8, mientras que la revancha se jugará el domingo 13 de diciembre en el Estadio Alejandro Villanueva, donde los íntimos cerrarán la serie en condición de local por su mejor ubicación en el acumulado. Así, el equipo de Pablo Guede tendrá la oportunidad de luchar por el campeonato en los últimos partidos de la temporada.

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