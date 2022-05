El pasado de Pablo Lavandeira en Universitario no ha sido un factor determinante para su gran presente en Alianza Lima, escuadra a la que llegó a inicios de año y lo mantiene como uno de los futbolistas con mejor rendimiento a lo largo de la presente temporada. Sí, su nombre es clave en la pizarra de Carlos Bustos.

“Siendo extranjero sé que el hincha espera que respondas de buena manera. Ellos me recibieron siempre con mucho respeto. Desde el día que firmé por Alianza Lima, he sido lo más profesional que he podido”, sostuvo el mediocampista en diálogo con RPP.

Por otro lado, Pablo Lavandeira reconoció que su gran nivel en Alianza Lima también se debe a los complementos que tiene en el equipo blanquiazul, donde tiene a más de un ‘socio’ dentro del campo de juego.

“Me complemento bien con muchos de los chicos con los que me toca jugar. Creo que tengo bastante afinidad con Hernán, Edgar, Jairo o Pablo Míguez, son con los que comparto más fuera de la cancha y eso se nota al jugar”, agregó el jugador íntimo.

El volante de Alianza Lima, a su vez, indicó que “una victoria como la de ayer (lunes) nos llena de confianza para lo que viene. Reconocemos el buen trabajo de San Martín y el alto nivel de sus jugadores. Hemos conversado de las situaciones polémicas, pero lo principal son los tres puntos”.

Alianza Lima se enfoca en el Apertura

La próxima jornada, Alianza Lima tendrá que recibir en Matute a la Universidad César Vallejo. Si los victorianos vuelven a ganar, sumarían su sexta victoria consecutiva; la cual, les permitiría posicionarse en la zona alta de la clasificación.

Los dirigidos por Carlos Bustos sumaron 20 unidades en el campeonato y se encuentran a tan solo seis unidades de Sport Huancayo, único líder de la tabla de posiciones. Además registran cinco victorias consecutivas.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.