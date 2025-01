Cuando Pablo Lavandeira se marchó de Alianza Lima a mediados del 2023, mucho se habló al respecto. Incluso, ya estando fuera del club, el jugador dejó algunas declaraciones que no gustaron en la interna. Sin embargo, tras su vuelta para la temporada 2025, la ‘Tarde Blanquiazul’ sirvió para que la hinchada pueda dejar de lado las cosas del pasado y enfocarse en los retos que tienen para este año, algo que se vio reflejado cuando lo presentaron nuevamente en el Estadio Alejandro Villanueva.

Lavandeira tuvo minutos en el 2-0 sobre Emelec e ingresó por Jean Pierre Archimbaud en la etapa complementaria, dejando algunos destellos de lo que podría ofrecerle a Néstor Gorosito. Ya en zona mixta, el exjugador de Melgar analizó todo lo que sucedió en el recinto de Matute y agradeció el respaldo de los fanáticos ‘íntimos’.

“Fue una tarde increíble, soñada, muy emotiva y muy agradecido por el amor que recibo cada vez que vengo a Matute. Sentí muchísima emoción, no creo merecer el recibimiento, es algo mágico lo que pasa entre la gente de Alianza con mi persona, esta química no tengo cómo explicarla. Nunca me quise ir de Alianza”, manifestó el uruguayo nacionalizado peruano.

Pablo Lavandeira está viviendo su segunda etapa en Alianza Lima. (Foto: Julio Reaño / GEC)

Por otro lado, el volante de 34 años dio su punto de vista sobre la conformación del plantel de Alianza Lima para esta temporada y valoró la presencia de elementos de jerarquía. “Hay jugadores de mucha experiencia, muy profesionales, que vienen con una actualidad interesante, nos genera muchísima ilusión para lo que va a ser este año”, agregó.

Finalmente, Lavandeira opinó sobre los minutos que tuvo frente a Emelec y el respaldo que sintió desde que piso la cancha. Pese a que físicamente todavía no está al 100 %, aseguró que todo esa queda de lado cuando se trata de defender los colores de Alianza Lima, y más si es en el Estadio Alejandro Villanueva.

“Sorprendido porque apenas tenía tres entrenamientos, no sabía que iba a tener tantos minutos, pero cuando entras a Matute, las piernas se te llenan de energía y el corazón de ganas de meterle para adelante, y las cosas que físicamente estén mermadas, quedan desapercibidas”, concluyó.

De esta manera, Pablo Lavandeira se prepara para disputar una nueva campaña con Alianza Lima, luego de aquel año y medio que vivió en el club entre el 2022 y 2023. Revisando las estadísticas, encontramos que el mediocampista registra 61 partidos oficiales disputados, 14 goles y 14 asistencias. ¿Podrá convencer a Néstor Gorosito para meterse a su esquema titular? La gira en Argentina será clave.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima por todo el 2025. (Foto: Julio Reaño / GEC)

La gira de Alianza Lima por Argentina

Después de llegar a territorio argentino, Alianza Lima continuará con su entrenamiento para preparar algunos amistosos. El primero de ellos será el martes 14, cuando enfrente a Vélez Sarsfield, vigente campeón de su país. Luego, si bien estaba pactado que los blanquiazules choquen con Rosario Central el sábado 18, hubo un cambio sobre la marcha y finalmente Deportivo Riestra será el contrincante. Por último, el martes 21 rivalizarán con Deportivo Morón, club de la Primera Nacional (Segunda División de Argentina).





