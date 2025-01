La llegada de Miguel Trauco a Alianza Lima generó muchos comentarios, pues su confeso hinchaje por Universitario de Deportes hizo que su decisión de mudarse a La Victoria sorprendiera a propios y extraños. Sin embargo, más allá del sentimiento de la hinchada victoriana, el recibimiento que le dieron durante la ‘Tarde Blanquiazul’ hizo que se sintiera arropado y respaldado. El lateral izquierdo fue uno de los más destacados en el 2-0 sobre Emelec y ahora espera replicar ese desempeño a lo largo de la temporada.

Si consideramos el aplausómetro durante la presentación del plantel, Trauco fue uno de los más ovacionados. Así pues, luego del partido en Matute, mientras la delegación de Alianza Lima se dirigía al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para su viaje a Argentina –donde continuarán con su pretemporada–, Miguel dio a conocer su sentir: “Bien, sorprendido, no me lo esperaba. He llegado a un gran club y estoy contento”, le dijo a las cámaras de Fútbol En América.

Respecto a su rendimiento en este primer amistoso internacional, el ‘Genio’ no se conformó y espera elevar su nivel en los compromisos oficiales, pues sabe que el club tiene la obligación de levantar el título a fin de año. “Yo vengo a sumar, a darme íntegro y aprovechar que estoy en un gran club. Hice un gran partido, pero me falta mucho más, tengo apenas cinco días entrenando. Espero seguir trabajando para que pueda ser un gran año”, comentó.

Miguel Trauco tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2026. (Foto: Julio Reaño / GEC)

A lo largo de su carrera, Miguel Trauco ha sabido jugar en clubes donde la hinchada presiona y exige. Lo hizo en el Perú cuando estuvo en Universitario y en Brasil cuando militó en Flamengo, por lo que es consciente que en La Victoria también tendrá que convivir con eso. “Es un gran club, un club grande, se juega mucho con presión y la hinchada tiene mucho que ver”, agregó.

Por último, cuando le preguntaron sobre si terminaría enamorándose de Alianza Lima pese a su hinchaje por Universitario, Trauco dejó entrever que eso podría suceder en un futuro. El tarapotino jugó en la ‘U’ durante la temporada 2016 y luego emigró a Brasil. “No lo sé, tal vez, yo vengo a trabajar y nada más”, aseveró.

Por otro lado, uno de los que también se refirió a este punto fue Paolo Guerrero, con quien Trauco compartió grandes momentos en Flamengo y la Selección Peruana. Para el ‘Depredador’, los detalles de la hinchada harán que Miguel sea una aliancista más. “Qué bueno que sienta ese cariño de la hinchada, seguramente dentro de poco va a ser un aliancista más”, apuntó.

Miguel Trauco llegó a Alianza Lima como agente libre. (Foto: Getty Images)

¿Cómo llegó Miguel Trauco a Alianza Lima?

Recordemos que Miguel Trauco quedó como agente libre luego de no renovar su vínculo contractual con Criciúma luego de finalizar la temporada 2024. El ‘Genio’ tuvo una campaña con bastante participación en el balompié brasileño, pero no pudo evitar el descenso de su club a la Serie B tras culminar en la antepenúltima posición del Brasileirao.

En cuanto al ritmo de competencia con el que llega, el tarapotino disputó 36 partidos con el cuadro del Estado de Santa Catarina, divididos en ocho por el Campeonato Catarinense, 24 por el Brasileirao y cuatro por la Copa de Brasil. Además, marcó dos goles en 1936 minutos jugados a lo largo del 2024. Aunque no siempre fue titular indiscutible, supo ganarse un espacio para ser importante dentro del esquema del equipo.

Miguel Trauco marcó dos goles con Criciúma en la temporada 2024. (Foto: Criciúma)

La gira de Alianza Lima por Argentina

Después de llegar a territorio argentino, Alianza Lima continuará con su entrenamiento para preparar algunos amistosos. El primero de ellos será el martes 14, cuando enfrente a Vélez Sarsfield, vigente campeón de su país. Luego, el sábado 18 medirá fuerzas con Rosario Central, mientras que el martes 21 rivalizará con Deportivo Morón, club de la Primera Nacional (Segunda División de Argentina).





