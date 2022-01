Quince minutos antes de que ingrese al campo, Pablo Míguez recibe un mensaje en su celular. Era un video de su pequeño hijo, Lorenzo, que acababa de llegar al mundo. Se lo enviaban desde Montevideo, Uruguay. Sonrió, y con esa alegría salió al campo para enfrentar la fase previa de la Copa Libertadores, con Real Garcilaso (actual Cusco FC).

Su hijo, Lorenzo, había sido concebido en Perú nueve meses atrás, cuando jugaba en FBC Melgar de Arequipa. Pero decidieron que naciera en Uruguay, donde se encontraba la familia, mientras Pablo representaba a nuestro país en el extranjero, por un torneo internacional. Fue el 23 de enero de 2019, un día más que especial para el hoy zaguero de Alianza Lima. Y ni la derrota 1-0 ante Deportivo La Guaira en Venezuela pudo borrar la sonrisa de su rostro.

Dos meses después, Pablo Míguez recibió el permiso del club y viajó a Uruguay para poder conocer a su pequeño hijo. Sin embargo, tuvo que volver rápido al Cusco para continuar jugando. Y fueron quince días más tarde, que su familia llegó al Perú para ya no irse más. Desde la fecha, se instalaron en nuestro país, del cual viven enamorados. “El Perú nos abrió las puertas, Cusco en una oportunidad, y Melgar y Alianza Lima lo hicieron dos veces. Estamos profundamente agradecidos”, le comentó Eliana Gonzalez, esposa y representante del zaguero, a Depor.

Es por ello que, apenas Pablo firmó su contrato con Alianza Lima, Eliana decidió que comience con el proceso de nacionalización. Y es que el Perú siempre le ha traído los mejores recuerdos. Aquí vivió gratos momentos con la familia, su hijo y conoció buenas amistades. Para ellos, este país hoy es como su segundo hogar.

“Cada vez que Pablo tenía vacaciones nos veníamos a Lima, Miraflores, a disfrutar. Nos encanta este lugar. Además, Lorenzo no es peruano solo por dos meses. Decidimos realizar la nacionalización con el fin de no ocupar plaza de extranjero y cuando Pablo deje de jugar, poder vivir acá definitivamente. Sería lindo”, confesó Eliana Gonzalez. Y el defensor demuestra con actos que también es su deseo.

Ayer, colaboró con el ‘Tigre’ Gareca en un partido amistoso con la bicolor en la Videna, donde Pablo Míguez fue parte del elenco rival de extranjeros de la Liga 1. El partido tenía la finalidad de que Perú llegue con un buen ritmo a las Eliminatorias. “Fue una linda experiencia jugar ante la Selección Peruana y yo siempre estaré listo para colaborar”, dijo la ‘Cotorra’, quien no solo ya es peruano en el papel, también lo es de corazón: “Al frente tuvimos a una Selección Peruana que siempre juega bien y espero que le vaya de lo mejor en estos próximos choques de las Eliminatorias”.

Míguez fue titular en el equipo de extranjeros de la Liga 1 que dirigió Carlos Bustos para enfrentar a la Selección Peruana.

Su regreso a Alianza Lima

El 28 de noviembre del 2020, Alianza Lima caía ante Sport Huancayo, sentenciando su estadía para el siguiente año en la Segunda División. Aquella tarde, Pablo Míguez se encontraba en Lima con su esposa. Ambos ya sabían lo que tenían que hacer: tratar de que se dé su regreso al club, para ayudar en el objetivo de volver a Primera. “Pablo ya me había dicho que quería regresar a Alianza, siempre lo quiso. Meses después el club se contactó conmigo y se dieron las negociaciones”.

La decisión estaba tomada, tenía que volver a institución victoriana para intentar regresarla a donde se merecía. Aún sabiendo que asumían riesgos por esperar tal decisión, pues el mercado de pases estaba abierto. “Pero lo cierto es que Pablo me decía ‘Yo quiero volver a Alianza’, hay que esperar y él sentía que iba a volver. Los dos teníamos ese presentimiento de que el club estaba interesado en él y era cuestión de esperar”, aseguró su esposa y representante.

El vínculo se dio y hoy Pablo ha podido volver a festejar con el equipo del cual ya se considera hincha. En las temporadas 2014-2015, ya había vivido lo que es jugar en un Matute repleto, lo que es sentir el cariño de los hinchas, y lo volvió a hacer ahora en las finales ante Sporting Cristal, donde por fin pudo campeonar con la blanquiazul.

“La hinchada y la institución son lo que más marcaron a Pablo. Él me decía que la hinchada tiraba abajo Matute y que lo que sentía era realmente fuerte. El hincha de Alianza nunca dejó de escribirle y está muy agradecido por ello”, agregó.

Pablo Míguez ya es peruano

Apenas Pablo Míguez firmó su vínculo por dos años con Alianza Lima, Eliana decidió que debía nacionalizarlo. Un proceso tedioso, pero beneficioso para el club y para su persona. Además, era una forma de agradecerle a nuestro país por todas las oportunidades dadas, y desde la tienda en la que se encuentre, no ocupar plaza de extranjero en el torneo local.

“Como yo me tenía que quedar aún en Uruguay para recibir las dos dosis de la vacuna, saqué los papeles que se necesitaban de Montevideo y con eso Pablo viajó al Perú. Era todo en base doble, porque requería los documentos de Melgar y Alianza. Hubo mil citas y documentos que presentar. Felizmente, no me observaron nada y eso hizo que todo sea más rápido. Su examen lo aprobó y hoy, con la firma del título, estamos a la espera del mismo para poder tramitar su DNI y ser totalmente peruano”, contó Eliana.

“Ya llevo varios años en el país, cumplí con los requisitos, fue importante para mí y para mí familia. Iniciamos el trámite el año pasado, cumplimos con todo y esperamos dentro de poco recibir el DNI peruano y concluir con todo”, dijo Pablo Míguez al recibir su documentación en Migraciones.

En los próximos días, Pablo Míguez iniciará su trámite para obtener su DNI. No obstante, con el título ya puede ser inscrito en la Liga 1 y no ocupar plaza de extranjero. “Cuando inició el año nos habíamos propuesto tres cosas. Volver a Alianza, ascender, aunque finalmente esto cambió de rumbo y terminamos con el título nacional, y su nacionalización. Gracias a Dios lo logramos todo y ahora Pablo está enfocado en los nuevos retos que conlleva este 2022″, sentenció Eliana, quien además cumplió su sueño de verlo campeón con la blanquiazul.





