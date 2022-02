Alianza Lima sumó una victoria importante el último domingo contra Carlos A. Mannucci, en un Estadio Alejandro Villanueva lleno de hinchas que alentaron los 90 minutos, incluso, con el marcador en contra. Bajo este contexto y con una alegría de saber que se jugaba su partido 100 con la ‘piel’ blanquiazul, Pablo Míguez no dudó en analizar el cotejo.

“Era muy importante sumar de a tres en casa, a parte un partido muy lindo. El apoyo de la gente se sintió y fue espectacular. Veníamos de dos partidos empatados. Siempre digo, si no se puede ganar, al menos no perderlo. Veníamos tranquilos, aunque no te voy a negar que había un poco de ansiedad a la hora de la definición”, señaló en Equipo F de ESPN.

Si bien confesó que “era una obligación y en casa”, contó que “el partido se nos hizo cuesta arriba en el arranque con la expulsión de Jairo y luego con el gol que hacen ellos, pero creo que, con el apoyo de la gente, los compañeros que entraron empezamos a acércanos de nuevo, a tener chances de gol”.

Respecto a la celebración de su gol, el cual no lo gritó hasta que se dio cuenta que la afición estalló, admitió que “uno siempre trata de herir al primer palo, de ir alternando desde atrás y justo Pablo [Lavandeira] le pega en medio a abajo y uno va a buscar esa pelota, veo y cuando entra lo fui a buscar directo, porque el 50% de ese gol es de él”.

En cuanto a su presente con el club, hizo un recuento de cómo fue su retorno al club, tras seis años, y cómo se siente hoy. “Me ha tocado el año pasado salir campeón, tener un buen año, no solo a nivel grupal, sino también personal. Ahora arrancando un buen año, también, y justo anotar hoy, cuando cumplía 100 partidos. Me siento un privilegiado por poder vestir la camiseta, de estar en Alianza y quedar en la historia del club, algo sumamente importante para uno”, finalizó.

Alianza Lima suma tres puntos importantes en casa y con su gente, hecho que no pudo disfrutar en la primera jornada del campeonato. Ahora se ubica en el quinto puesto de la tabla con cinco puntos y a la espera de su próximo compromiso contra Alianza Atlético.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.