Tener una rápida adaptación en un gran equipo como Alianza Lima es algo que cualquier jugador no logra. Sin embargo, en la presente temporada, Pablo Sabbag, uno de los recientes fichajes del elenco íntimo, viene destacando con la camiseta del conjunto victoriano: marcó tres goles en tres partidos. Ante ello, el delantero colombiano declaró ante los medios y habló sobre su presente en el equipo de Guillermo Salas, revelando que tiene una gran amistad con Hernán Barcos, atacante con el que pelea el puesto de titular. Asimismo, llenó de elogios a Christian Cueva, quien regresó al cuadro blanquiazul después de ocho años.

“Mi adaptación fue rápida por el equipo que hay. Siento que los conozco hace mucho tiempo. Desde que llegué, Hernán (Barcos) me ayudó y ya tenía casa en menos de una semana. El cuerpo técnico me recibió muy bien y me siento como en casa”, fueron las primeras palabras del ‘Jeque’ en una entrevista con Movistar Deportes.

Asimismo, Pablo Sabbag reveló que se siente agradecido con el apoyo de los hinchas de Alianza Lima: “Estoy contento en el equipo más grande del país. Creo que se refleja en la cancha lo bien que me estoy sintiendo. La gente me ha hecho sentir el cariño y espero conseguir el tricampeonato”.

Consultado sobre el arribo de Christian Cueva, el delantero colombiano reveló detalles del primer entrenamiento de ‘Aladino’ con el cuadro blanquiazul. “Cueva es un crack. A los colombianos nos hizo sufrir en las Eliminatorias. Estoy feliz porque me hará anotar muchas veces. Mi meta es anotar mínimo once goles y cinco asistencias para el Torneo Apertura”, acotó.

Finalmente, el ariete íntimo reveló cuáles son sus planes con el elenco victoriano. “Tengo que romperla aquí. Quiero ganar títulos en Alianza Lima y hacer una gran Copa Libertadores, que es una deuda que tenemos pendiente. Vamos a pelearla y darle esa alegría a los hinchas”, concluyó.

Christian Cueva ya entrena con Alianza Lima

El ‘10′ de la Selección Peruana ingresó temprano a la práctica de los blanquiazules, donde fue presentado a cada uno de los jugadores de la presente temporada. La idea es que pueda familiarizarse con el entorno del equipo y se vaya adaptando al sistema de trabajo de ‘Chicho’ Salas. Claro, pensando en los partidos del torneo local y en la Copa Libertadores (etapa de grupos).

Es necesario mencionar que el sorteo para conocer a los rivales que tendrá Alianza Lima en la ronda de grupos será el próximo 22 de marzo, mientras que el inicio de esta fase empezará desde la primera semana de abril. Esto le da tiempo a Cueva de poder adaptarse al equipo.





