Pablo Sabbag fue una de las grandes apuestas de Alianza Lima en el 2023, pero a pesar de su gran inicio de temporada, siendo elegido el mejor jugador del Torneo Apertura del año pasado, no ha podido reeditar sus grandes actuaciones y todavía se encuentra cumpliendo su proceso de recuperación tras su ultima lesión. Así pues, sin haber debutado en la Liga 1 Te Apuesto 2024, la hinchada blanquiazul se ha hecho sentir a través de las redes sociales.

Los fanáticos de Alianza Lima, además de cuestionar su renovación a fin de año luego de que se lesionara con la Selección de Siria en la Copa Asiática, lo critican por la vida social que lleva, especialmente la vinculada a la música. En ese sentido, Pablo Sabbag sentó su posición en una reciente entrevista con el programa Enfocados, conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

En primera instancia, el ‘Jeque’ explicó que la música es una de sus pasiones desde muy chico y que le gustaría ejercer la profesión de cantante cuando se retire del fútbol. Además, no coincidió con aquellos que lo cuestionan por los videos que sube en sus redes personales, pues estas personas creen que por hacer esas cosas no está respetando su tiempo de recuperación.

“A mí me gusta la música y quiero ser cantante después de retirarme del fútbol. En mis ratos libres me dedico a clases de piano, ver técnicas vocal porque me gusta, me gusta aprovechar el tiempo y la gente me ha estado matando por eso. Que por el hecho de hacer eso entonces no me voy a recuperar. Yo hermano, te juro que hago por semana dos o tres veces doble jornada, pero también tengo mi espacio”, argumentó.

Asimismo, Sabbag aclaró que, a diferencia de lo que creen los demás, está ansioso por volver a jugar y aportarle a Alianza Lima. “Yo soy el más desesperado por volver, quiero estar jugando ya. Cuando veo los partidos y veo a mis compañeros ahí, es cuando más duro me da. Cuando estoy en el estadio me quiero meter, no aguanto, pero debo estar tranquilo. No puedo hacer que retroceda el proceso por el afán de querer estar”, agregó.

Finalmente, el jugador de 26 años se dirigió a los hinchas que lo critican destructivamente, asegurando que con tener una vida activa fuera del fútbol mientras se recupera, no le hace daño a nadie. “Si no lo entienden, con todo respeto, ya no puedo hacer más. Yo no estoy robando, no estoy matando y no estoy haciendo daño a nadie por hacer esas cosas”, puntualizó.

Según pudo conocer Depor, Pablo Sabbag está completando la última etapa de sus trabajos para estar al 100 %, luego de que fuera intervenido quirúrgicamente tras el recrudecimiento de su lesión en el tobillo izquierdo. De no mediar inconvenientes, Alejandro Restrepo lo tendrá a disponible para el arranque del Torneo Clausura, donde Alianza Lima se jugará al todo o nada en la lucha por el título nacional.

Pablo Sabbag tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2024. (Foto: Alianza Lima)





¿Qué se le viene a Alianza Lima?

Luego de esta victoria por 3-2 sobre Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad este fin de semana cuando visite a Cusco FC, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Dicho compromiso está programado para el viernes 24 de mayo desde las 6:00 p.m., se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y será transmitido en exclusiva para todo el Perú por L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión digital en Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

Posteriormente, los ‘Íntimos’ deberán viajar a Río de Janeiro para visitar a Fluminense, por la sexta jornada del Grupo A de la Copa Libertadores 2024. Este encuentro está pactado para el miércoles 29 de mayo desde las 7:30 p.m., tendrá lugar en el Estadio Maracaná y será televisado a través de la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Movistar y Claro TV, además de versión de streaming en la plataforma de Star Plus.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR