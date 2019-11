Alianza Lima visitó a Binacional en Juliaca el domingo pasado por la Fecha 16 del Torneo Clausura. El duelo quedó empatado y sin goles; sin embargo, el elenco íntimo se perdió grandes oportunidades para abrir el marcador con dos penales fallados.

El primero de ellos fue tapado por el arquero de Deportivo Binacional; mientras que el segundo, que fue ejecutado por Adrián Ugarriza chocó con el palo superior del arco y los íntimos no pudieron celebrar el tanto.

En una entrevista con RPP el capitán del equipo de La Victoria, Leao Butrón, habló sobre lo sucedido y contó lo que le dijo al futbolista cuando terminó el encuentro.

"Luego del partido, Ugarriza fue el último que se duchó, esperé que pase por mi costado y le dije: “Adrián, si no has sido el mejor, has estado cerca. Tremendo partido el que jugaste”, confesó el arquero del cuadro ‘blanquiazul’.

Para la próxima jornada, los dirigidos por Pablo Bengoechea enfrentarán a Sport Huancayo en el estadio Alejandro Villanueva. El partido está programado para el viernes a partir de las 8:00 p.m. y será transmitido por la señal de GOLPERU.

El golazo de Ruidíaz que le dio el título en la MLS. (Video: América TV) #

►Roberto Mosquera felicitó a Alianza Lima por su desempeño en Juliaca

►Alianza Lima y Universitario no se pueden confiar: Sport Huancayo el ‘outsider’ que podría dejarlos sin título y sin Copa Libertadores

► ¡Cienciano campeón! Así quedó al Tabla de posiciones tras jugarse la fecha 22 de la Liga 2

► Además de Cienciano: ¿cómo se definirá a los nuevos ‘inquilinos’ que ascenderán a la Liga 1?