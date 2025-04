¿Hora del adiós? Con 41 años a cuestas, Paolo Guerrero sigue demostrando que el talento no tiene fecha de vencimiento. El delantero peruano no solo contagia garra y experiencia en cada partido con Alianza Lima, sino que también ha sido clave en la campaña del equipo en la presente edición de la Copa Libertadores. Su liderazgo y gran rendimiento sobre el césped siguen sorprendiendo a propios y extraños, lo que inevitablemente lleva a una pregunta que muchos hinchas se hacen: ¿hasta cuándo seguirá activo el ‘Depredador’?

Con la serenidad que le caracteriza, Guerrero rompió el silencio y se animó a hablar de su futuro. En un diálogo con Canal N, el atacante fue claro y sincero: “La gente me pregunta hasta cuándo piensas jugar, pero puedo decirle que yo me siento bien, termino los partidos bien, no me lesiono, no me siento cansado... y al final de año haré una evaluación conscientemente y ahí definiré si estoy para jugar o no. Sí, en diciembre voy a decidir si puedo seguir, por ahora yo me siento muy bien”, expresó.

Y es que su presente futbolístico le permite seguir soñando. No se trata solo de rendir en el campo, sino de hacerlo con nivel competitivo, que es justamente lo que requiere estar en un club como Alianza Lima. En esta temporada, Guerrero ya suma cuatro goles en el Torneo Apertura 2025 de Liga 1 y dos más en la Copa Libertadores. A pesar de su edad, Paolo ha demostrado que aún tiene gasolina en el tanque y hambre de gloria, sobre todo con la camiseta de sus amores.

En este sentido, la competencia dentro del plantel no ha sido un obstáculo, sino una motivación, y el propio Guerrero lo dejó claro: “Hay una competencia sana en el equipo en donde cada uno trabaja muy fuerte en el día a día para dar lo mejor y estar en el equipo, que el dolor de cabeza sea para el técnico. Más allá de ello, la gente que me conoce sabe que quiero estar siempre en el campo, quiero arrancar los partidos, así como uno entrena, uno juega”.

Ese deseo constante de estar en el once titular es reflejo de su compromiso con el club y los hinchas de Alianza Lima. Sin embargo, parece que actualmente no todo es felicidad en la vida de Paolo, pues dijo estar bastante preocupado por una situación médica que atraviesa su hijo. “Ha sido una semana linda en lo deportivo, aunque en lo personal ando un poco preocupado porque tengo a mi hijito un poco delicado de salud, pero espero que se recupere pronto porque me duele verlo tan decaído”, confesó.

Aun así, no pierde de vista su sueño como hincha y referente del cuadro de La Victoria. “Muchas veces me dijeron no puedes ser tan duro con los muchachos porque primero tienen que concentrarse en el torneo local, sin embargo yo quería que a Alianza Lima, el equipo de mis amores, le vaya bien internacionalmente, esa es mi ilusión, mi sueño, y gracias a Dios nos está yendo bien”, señaló con el corazón en la mano.

Mientras diciembre llega, se retire o no a final de año, lo cierto es que Paolo seguirá haciendo lo que mejor sabe: jugar con el alma. Su compromiso con Alianza no entra en el debate, sus goles y sus palabras han vuelto a encender la llama de la ilusión en los hinchas, que semana tras semana corean su nombre en cada estadio. Pase lo que pase, el legado del ‘Depredador’ está más vivo que nunca, esperemos que por más tiempo.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer por 3-2 a Talleres, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a Comerciantes Unidos, por la fecha 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para el sábado 26 de abril, a partir de las 3:30 de la tarde (hora peruana) y se disputará en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de Liga 1 MAX para toda América Latina, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DirecTV, Claro TV, WIN y Zapping, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 MAX. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas, recuerda que podrás seguir el compromiso en Depor.

