¿Qué buscan con el nuevo DT?

El último martes, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, se refirió al perfil que buscarán con el nuevo entrenador: “Queremos encontrar al técnico lo antes posible, pero no nos vamos a apurar en decidir. Queremos un equipo proactivo, propositivo, valiente, que el enfoque sea atacar y atacar, y donde realmente el público esté emocionado independientemente del resultado”. Sobre esto último, Bellina mostró su postura de que, más allá de los buenos resultados que puedan obtener, la idea es encontrar un estratega que haga jugar al equipo de manera más ofensiva considerando, además, que cuentan con el mejor plantel de la Liga 1, pero que parece no potenciarse del todo.

Del mismo modo, la idea de la gerencia deportiva es ya empezar con este nuevo modelo de juego que pueda sostenerse en el tiempo , más allá de la continuidad o no del nuevo entrenador que llegue a La Victoria, y que no se caiga en el camino de los últimos años en el que se ha variado de estilos de juego en corto tiempo.

Un punto importante, sobre todo desde el lado del hincha ávido de títulos y buenos resultados, es qué tanto pueda afectar -o no- esta implementación y qué tanto pueda resistir este proyecto de largo plazo si se da que, en ciertos momentos, el equipo pase por crisis de resultados. ¿Se le tendría paciencia al nuevo proceso? Cabe recordar que, por ejemplo, a Guillermo Salas se le destituyó del cargo pese a tener casi el 70% de efectividad en la liga local, aunque con una mala racha de dos empates, una derrota, y un nivel futbolístico que cada vez convencía menos a la dirigencia.

Por tanto, en caso fuese a la inversa y el modelo de juego vaya aproximándose a lo que se desea desde el club en desmedro de los buenos resultados (o incluso resignando títulos nacionales, considerando que el tricampeonato está encaminado) , ¿continuará siendo una buena apuesta o se tendrá que volver a cambiar de dirección? En tal caso, el nuevo entrenador deberá cumplir con la doble tarea de conducir al plantel blanquiazul hacia el juego propositivo, pero sin descuidar los buenos resultados a los que el equipo y sus hinchas se han acostumbrado en los últimos años.

Desde Bengoechea hasta Salas

Empezando por el 2018, el primer cambio de entrenador se dio con Pablo Bengoechea. El entrenador uruguayo venía de un campeonato inolvidable para la hinchada íntima en el 2017 y un subcampeonato en el 2018. Sin embargo, era cuestionado dentro y fuera del club en tanto a su forma de juego: directo, defensivo y, a veces, agónico en tanto a los triunfos. Las opiniones eran divididas respecto a si conseguir jugar dos finales seguidas debían ser el sustento para su continuidad, pero desde el club victoriano creyeron que debían apostar por un modelo de juego más protagonista y trayendo a un entrenador de amplia jerarquía internacional: Miguel Ángel Russo.

El entrenador argentino llegó para la temporada del 2019 y la expectativa que generó fue directamente proporcional a los malos resultados. Estuvo al mando en 15 partidos, de los cuales solo ganó tres, empató cuatro y perdió ocho de ellos. Fue entonces cuando, hacia mitad de temporada, se dio el segundo cambio en el banquillo: volver a Pablo Bengoechea. Con el entrenador uruguayo consideraban que la receta era ya conocida, daba buenos resultados y ese mismo año el conjunto íntimo fue subcampeón tras perder la final ante Binacional.

A raíz de sumar dos subcampeonatos y un campeonato, Bengoechea contó con la confianza de Alianza Lima para renovar de cara al 2020. Pero los problemas empezaron desde las contrataciones para aquella temporada, considerando que el entrenador no estuvo de acuerdo con todas. Luego, en la pretemporada e inicio de campeonato, se dieron indisciplinas, el equipo no encontraba buen rendimiento y Bengoechea decidió no continuar al mando del equipo. Por su parte, Alianza Lima buscó nuevamente alguna opción con otro tipo de propuesta futbolística y contrató a Mario Salas.

Con este tercer cambio de entrenador, el conjunto íntimo tuvo la peor crisis de resultado en su historia. En un año atípico marcado por la pandemia, el equipo de Alianza Lima -en su idea de salir a proponer- terminó perdiendo casi todos sus partidos y estuvo muy cerca de jugar en la segunda división de no haber sido por el fallo del TAS.

Luego, el cuarto cambio de entrenador se dio en el 2021, cuando llegó el entrenador argentino Carlos Bustos a modo de emergencia, ya que el club todavía contemplaba jugar en la Liga 2. Si bien su juego convencía más al área deportiva y aquel año obtuvo el campeonato, ya en el segundo año con Bustos al mando se consideró que el equipo había bajado su nivel futbolístico y, luego de una mala racha de resultados, el club colocó de interino a Guillermo Salas, que continuó con lo trabajado por Bustos -era su asistente técnico-, pero lo potenció y obtuvo el bicampeonato. Finalmente, debido a sus buenos resultados, ‘Chicho’ continuó al mando del equipo este año, aunque fue recientemente destituido del cargo pese a obtener el Torneo Apertura. El argumento fue que el nivel futbolístico iba en picada y aquello era “irreversible”.

Entonces, ¿en Alianza Lima se respetan los procesos o se priorizan los resultados? Saque usted sus propias conclusiones.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR