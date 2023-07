“Yo estimo mucho a ‘Chicho’, y si hubo algún perjuicio o si la forma no fue la correcta, pido disculpas para él y a todo su comando técnico, tal vez se pudo hacer mejor”. Con esas palabras, José Bellina, gerente deportivo de Alianza Lima, reconoció que se manejó mal la salida de Guillermo Salas del club. El nombre de ‘Chicho’ fue manoseado en redes sociales y estaba en boca de todos mucho antes de que, incluso, le comunicaran a él mismo que no iba a continuar en Matute. La decisión la tomaron el sábado y recién le avisaron el lunes por la noche. Pero las cosas ya están hechas, todo pasó rápido y el DT no pertenece más al club blanquiazul actualmente. Lo que sí continúa siendo tema de debate es saber quién fue el responsable de la salida de Salas y si fue un acierto cortar su ciclo pese a que los números lo respaldan.

Vayamos directo al asunto. ‘Chicho’ Salas es el técnico de Alianza Lima con mayor efectividad en la última década. Logró el 70% de los puntos en disputa, superando incluso a entrenadores como Pablo Bengoechea y Carlos Bustos, ambos campeones nacionales con los blanquiazules. Ganó el Clausura 2022, el Descentralizado 2022 y el Apertura 2023. Hizo más de lo que es esperaba en poco tiempo para ser un novato que agarró el fierro caliente del año pasado. Y por eso, al armar un plantel tan grande para esta temporada, con futbolistas de mayor recorrido internacional y con pasado en selección, la inexperiencia fue su mayor defecto. Salas no pudo resolver una crisis de resultados con el plantel que tenía. Había recursos, individualidades; pero no un funcionamiento adecuado. Y allí, las decisiones que tomó antes y durante la partido llevan su firma y sello. “En la parte deportiva me hago responsable, en el tema de algunas malas decisiones”, expresó el propio Salas al respecto. Lo reconoce y lo entiende. Pero más allá de eso no tiene responsabilidad, porque quienes lo pusieron en el cargo (Fondo Blanquiazul) nunca estuvieron convencidos de su capacidad ni le hablaron de un proyecto deportivo sólido a largo plazo. Le perdieron la confianza en su primera gran crisis como DT y no se animaron a ratificarlo como sí lo hicieron cuando salió campeón nacional el año pasado. ¿O es que la permanencia de ‘Chicho’ en su momento fue una decisión para la tribuna en vez de un respaldo convencido al trabajo del propio entrenador? Sea como fuere, si no sacaban hoy a Salas, lo iban a hacer después, porque su continuidad casi siempre estuvo en duda este año y nadie salió a blindarlo públicamente. Es más, el propio Bellina, en junio pasado, hablaba del perfil que debía tener el entrenador de Alianza Lima, estando ‘Chicho’ en el cargo. Pese a que Salas tuvo los números de su lado y en el balance general ganó más de lo que perdió, en el Fondo Blanquiazul entienden que el fin de su ciclo era necesario, porque la situación en la interna “se estaba volviendo irreversible”, como manifestó Bellina ante las cámaras. El cambio de aires a veces funciona, la llegada de un nuevo discurso es necesario cuando el equipo no tiene reacción; pero no siempre es garantía de éxito. Y el éxito para Alianza Lima este año es lograr el tricampeonato. Solo allí, cuando acabe el presente curso, se sabrá las consecuencias de la decisión que se tomó recientemente con ‘Chicho’. Todo lo demás es un ejercicio de imaginación. Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor. TE PUEDE INTERESAR Raúl Ruidíaz cumplió 33 años: ¿es el último goleador que nació del fútbol peruano?

