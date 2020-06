En Alianza Lima comienzan a evaluarse nombres para reforzar la zona de ataque. Mario Salas habría preferido mirar el mercado chileno, donde Patricio Rubio es uno de los jugadores que seduce al ‘Comandante’ para tomar la misión de ser el goleador del equipo blanquiazul.

El futbolista le pertenece a Everton de Chile, por lo que los ‘íntimos’ no tendrían que negociar solo con el jugador. A pesar de ello, desde La Victoria no descartan ir por el experimentado jugador.

Alianza Lima también le puso la puntería a otros delanteros, como el uruguayo Sebastián Ribas, en caso no prospere la transferencia de Patricio Rubio, para tomar el lugar dejado por Adrián Balboa.

Adrián Balboa puso punto final a su aventura con Alianza Lima

Alianza Lima no llegó a un acuerdo con Belgrano para renovar el contrato de Adrián Balboa, el cual cual vence este martes 30 de junio. El delantero uruguayo llegó a la capital el pasado viernes 26 de este mes, tras pasar la cuarentena en su país.

Depor pudo conocer que en las negociaciones con Belgrano no se llegó a un acuerdo en materia económica, debido a que el club argentino habría solicitado un monto mayor para la renovación. Dichas condiciones no convencieron a los íntimos, quienes prefirieron no continuar con el delantero.

Adrián Balboa sumó cinco goles con la camiseta de Alianza Lima y disputó 18 encuentros, sumando un total de 1387 minutos de juego. El uruguayo también vistió las camisetas de Deportivo Antofagasta. Belgrano, Patronato, Liverpool de Uruguay, entre otros.

