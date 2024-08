Noviembre de 2023. Dentro del abanico de opciones que tenía en mente Bruno Marioni estaba el nombre de Mariano Soso. Para el director de Fútbol Profesional era la mejor alternativa porque el DT conoce la liga peruana (dirigió a Real Garcilaso -ahora Cusco FC-, Melgar y fue campeón nacional en 2016 con Sporting Cristal), tiene experiencia en diferentes países sudamericanos (entre ellos Ecuador, que tiene escenarios en altura) y sabe jugar con el esquema (3-5-2) que se había preparado para la presente temporada. Finalmente Alianza Lima eligió a Alejandro Restrepo y lo demás es historia conocida. Hoy, poco más de ocho meses después, el directivo logró su objetivo: cerró la contratación del entrenador argentino, quien conducirá al primer equipo blanquiazul y hará su mejor esfuerzo para poder ganar el Clausura -ahora se ubica en la primera posición- y salir campeón nacional en el año del centenario de Universitario de Deportes, el clásico rival. ¿Su debut? Este fin de semana ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva.

El CV de Mariano Soso cumple con los requisitos

Luego de la final de la campaña pasada, en la institución decidieron apostar por un cambio de formación. Por tal motivo, los fichajes que se concretaron para la Liga 1 2024 fueron pensados en el 3-5-2. Sin embargo, el nuevo DT también debe tener versatilidad en cuanto al sistema de juego: poder emplear -en ocasiones que se requieran- el 3-1-4-2 o el 4-5-1, tal como lo hizo Restrepo durante su etapa en La Victoria. Soso trabajó el 4-3-3 y el 4-5-1 durante su paso por Sport Recife, pero conoce bien el 3-5-2 y, en caso de continuar con esa idea, piensa repotenciar lo hecho por el colombiano. Él tiene un estilo de juego que incluye un enfoque táctico meticuloso, la posesión del balón, la presión alta y la verticalidad. “Entiendo el fútbol de una manera ofensiva. Persigo alcanzar el protagonismo de los partidos mediante una identidad y reconozco a la posesión del balón como el instrumento indispensable para construir un juego elaborado y jugadas de ataque. Sé que si tenemos la pelota vamos a defender los partidos de una forma más íntegra”, dijo a Clarín en 2017, cuando dirigía a al tercer club de su carrera, Gimnasia y Esgrima La Plata.

Bruno Marioni fue tajante al anunciar que el próximo DT blanquiazul tenía que conocer “la liga peruana, tener vínculo con la altura y una buena gestión”. Mariano no solo inició su carrera como entrenador en el fútbol peruano, sino que también dirigió a dos de los grandes protagonistas de la última década: Sporting Cristal y Melgar. En 2015 estuvo a cargo del primer equipo de Real Garcilaso, ahora conocido como Cusco FC. Su trabajo hizo que la institución rimense apueste por él para la campaña 2016 y la jugada salió muy bien: ganó el título nacional tras vencer a Melgar en la final. Después pasó por clubes como Gimnasia, Emelec, Defensa y Justicia, San Lorenzo y O’Higgins. En 2023 regresó al Perú para dirigir al ‘Domino’, con el que quedó en el cuarto lugar y clasificó a la fase previa de la Copa Libertadores. Sus números en Arequipa fueron los siguientes: dirigió 32 encuentros, ganó 17 veces, empató en 12 ocasiones y cayó tres veces.

El último escalón en su carrera como DT fue Sport Recife, con el que disputó la segunda división del fútbol brasileño. Llegó a finales de 2023 y firmó por doce meses, pero en julio de 2024 fue destituido por no haber conseguido los resultados esperados, pese a que ganó el título del Campeonato Pernambucano. En el club carioca dejó estas estadísticas: 41 partidos, 22 victorias, 10 empates y 9 derrotas. Ahora regresa al fútbol peruano y el martes, tras salir del aeropuerto internacional Jorge Chávez, no dudó en mostrar su emoción. “Feliz de volver a esta tierra, ser contratado por un club tan significativo para la historia del fútbol peruano, y el día de mañana (hoy) haré una conferencia de prensa para intercambiar ideas y tan solo compartirles que tengo un estado de mucha emoción”, comentó a los medios.

Mariano Soso fue campeón del fútbol peruano en la temporada 2016. (Foto: Sporting Cristal)

El perfil y el trabajo de Mariano Soso en el fútbol

Mariano Soso inició su carrera en el mundo del fútbol como ayudante técnico en diferentes clubes de Argentina y el extranjero. En 2013 acompañó a Claudio Vivas en Sporting Cristal. Su compatriota fue el técnico interino a la esperada de la llegada de Daniel Ahmed, contratado para la temporada 2014. Mariano y Ahmed lograron el Clausura 2014 y conquistaron el título nacional. Luego de trabajar al lado de técnicos, Soso tuvo la oportunidad de dirigir a Real Garcilaso y así fue como inició su etapa como entrenador. Llegó a salir campeón con la institución rimense en 2016 y se le propuso ampliar su vínculo contractual por todo el 2017, pero él decidió marcharse porque buscaba nuevos retos, los cuales consiguió en los siguientes años en Sudamérica.

Si hay algo que caracteriza al nacido en Rosario es su dedicación al estudio del juego y su capacidad para adaptarse a diferentes contextos y ligas. También está enfocado en la formación integral de los jugadores. Respecto a sus equipos, han destacado por su organización defensiva y su capacidad para controlar el ritmo del juego. Soso es alguien que ayuda a los futbolistas a sacar su mejor versión. A inicios de mayo de 2024, cuando dirigía en Brasil, compartió un video en sus redes sociales donde el legendario César Luis Menotti, una de las figuras más influyentes en la historia del fútbol argentino, decía lo siguiente: “Tenemos que tener en claro que los jugadores no son jugadores de fútbol, son hombres que juegan al fútbol y que tenemos que adquirir el mayor de los conocimientos para ayudarlos a ser buenos jugadores y mejores tipos, porque, les guste o no, uno en cualquier actividad plantea un estilo de vida, una sociedad en la cual te gustaría vivir”.

Al ser un entrenador joven -actualmente tiene 43 años-, Mariano Soso ha tenido que dirigir a jugadores de su edad o incluso mayores que él a lo largo de su carrera. Por ejemplo, en Alianza Lima tendrá a Hernán Barcos (40 años) en el plantel. “La posibilidad de vincularte con jugadores que tienen más edad que uno, y algunos que también han hecho un camino trascendente, lo he vivido con naturalidad. Confiando en mis capacidades y sensibilidad, desde determinados principios para conducir, orientados al colectivo. Me identifico con las formas de conducción que fomentan la participación, pero también hay contextos donde hay que intervenir y tomar decisiones de manera personal. He podido construir vínculos valiosos, donde las jerarquías no se han alterado y me he sentido respetado por jugadores con una distancia en la edad”, señaló a La Nación en 2021.

Mariano Soso dirigió a Sport Recife durante el primer semestre del 2024. (Foto: Sport Recife)

Los retos de Mariano Soso en el Torneo Clausura

El rosarino llega a La Victoria en un momento caliente: se perdió el Apertura, hay jugadores lesionados -otro con el nivel por debajo del esperado- y tiene que buscar la forma de encontrar rápidamente a un equipo altamente competitivo que pueda no solo hacerse fuerte en casa, sino también robar puntos en condición de visitante. Ahora, luego de la caída en el clásico el equipo ha ganado dos partidos consecutivos y es líder del Clausura, tras sumar 12 puntos de 15 posibles. Eso sí, apenas van cinco fechas y queda mucho por jugar. Por ejemplo, falta enfrentar a duros rivales como ADT, Melgar, Cusco FC y Cienciano en Matute, y visitar a Sporting Cristal, Los Chankas, Atlético Grau y Deportivo Garcilaso.

¿Cuándo es el debut de Mariano Soso en Alianza Lima?

Desde el miércoles Mariano Soso comenzará a dirigir al primer equipo de Alianza Lima y se alistará para su debut en la Liga 1 2024. ¿Cuándo será? En el partido ante ADT en el estadio Alejandro Villanueva, válido por la sexta fecha del Clausura. Este compromiso está programado para el sábado 10 de agosto desde las 8:15 p.m. y será transmitido en exclusiva por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Fanatiz y Zapping TV.

Es importante mencionar que el técnico argentino señaló que dirigir al club blanquiazul es un “gran desafío”, pero que se siente preparado para hacer un buen trabajo. Respecto a los integrantes de su comando técnico (CT), está acompañado por el preparador físico Juan Manuel López y su asistente principal Diego Bujan. Durante la conferencia de prensa en las instalaciones de Matute daré más detalles sobre su equipo de trabajo y también acerca de lo que va a realizar al mando del primer equipo aliancista.





